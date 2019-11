Estorsioni in nome 'ndrangheta, arresti

Millantavano appartenenza alla 'per estorcere denaro a un albergatore. I Carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere a carico di 4 indagati,ritenuti responsabili di concorso tra loro, e di una quinta persona -già arrestata a settembre 2009, del reato di estorsione. Tra gli arrestati, tutti tra i 50 e i 59 anni, un ex socio dell'albergatore, che pretendeva 50mila euro per un credito in realtà mai maturato.(Di martedì 12 novembre 2019)