Ciclismo | rosa 2020 della Trek-Segafredo | Vincenzo Nibali e Mads Pedersen i leader

Ciclismo - presentata la Trek-Segafredo : 27 atleti - Vincenzo Nibali con Pedersen - Mollema - Ciccone. La rosa e la squadra completa : La Trek-Segafredo ha ufficialmente presentato la propria rosa per la prossima stagione, la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato la composizione della propria squadra per il 2020 che sarà formata da 27 ciclisti provenienti da 12 Paesi. La compagina diretta da Luca Guercilena si presenta con grandi ambizioni e vuole essere assoluta protagonista nel World Tour cercando di lottare per la vittoria nei Grandi Giri e nelle Classiche ...

Ciclismo – Peter Sagan verso il ritiro? Alla presentazione del Giro2020 la clamorosa affermazione : “ho sempre detto che…” : Petere Sagan apre ad un clamoroso ritiro? Le parole dello slovacco Alla presentazione del Giro d’Italia 2020 Si è svolta ieri a Milano la presentazione della 103ª edizione del Giro d’Italia: agli tustudi Rai era presente anche Peter Sagan che ha annunciato che farà la sua prima apparizione Alla Corsa Rosa. Sagan, a margine della presentazione, ha parlato dell’importanza di divertirsi, vista la ‘pesantezza’ ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2019 : Enric Mas vince la tappa regina e si prende la maglia di leader. Bene Diego Rosa 3° : Lo spagnolo Enric Mas (Deceuninck Quick-Step) fa colpo doppio nella quarta frazione del Tour of Guangxi 2019. L’arrivo in salita a Nongla Scenic Area dopo 161.4 Km ha messo a dura prova tutti gli atleti che si sono sfidati senza esclusione di colpi, in un finale davvero incandescente. Alla fine con uno scatto negli ultimi 100m l’iberico è riuscito ad avere la meglio del colombiano Daniel Martinez (Education First). Con ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2019 : Enric Mas vince la tappa regina e si prende la maglia di leader. Bene Diego Rosa 3° : Lo spagnolo Enric Mas (Deceuninck Quick-Step) fa colpo doppio nella quarta frazione del Tour of Guangxi 2019. L’arrivo in salita a Nongla Scenic Area dopo 161.4 Km ha messo a dura prova tutti gli atleti che si sono sfidati senza esclusione di colpi, in un finale davvero incandescente. Alla fine con uno scatto negli ultimi 100m l’iberico è riuscito ad avere la meglio del colombiano Daniel Martinez (Education First). Con ...

Ciclismo – La clamorosa rivelazione : Vincenzo Nibali in ospedale a settembre - terapia del dolore per il siciliano : Vincenzo Nibali in ospedale a settembre per una terapia del dolore La notizia è stata diffusa solo oggi, dalla Asl 1 Abruzzo: Vincenzo Nibali, lo scorso 20 settembre, si è sottoposto ad un trattamento del dolore all’ospedale dell’Aquila. Il ciclista siciliano si è recato nell’ambulatorio del San Salvatore nel massimo riserbo per sottoporsi al trattamento atalgico, di circa 15 minuti, accompagnato dal medico Magni della ...