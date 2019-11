Acqua alta a Venezia | livello massimo dal 1966

Venezia - nel centro storico prevista piena di 190 centimetri : la peggiore Acqua alta dal 1966 : Notte d’incubo per l’ acqua alta a Venezia e a Chioggia. Nel centro storico prevista una piena di 190 centimetri , a Chioggia il livello del mare ha raggiunto quota 170 centimetri alle 21,45, poi ha cominciato a scendere di un centimetro ogni cinque minuti. In mattinata, a Punta della Salute, di fronte a San Marco, il colmo di piena si era fermato a 127 centimetri , ossia 13 centimetri sotto la previsione del centro Maree che era di 140 ...

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari