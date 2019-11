A Casa Milan un workshop sul razzismo con FIGC e Lega Serie A

LIVE Olimpia Milano-Pistoia - Serie A basket in DIRETTA : padroni di Casa in pieno controllo (53-36) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-41 Dentro due liberi di Biligha. 66-41 Comodo piazzato dall’area di Nedovic. 64-41 Tripla di Wheatle. Due minuti e mezzo a fine terzo quarto. 64-38 Dentro anche il libero supplementare. 63-38 Nedovic segna con il fallo di Della Rosa. 61-38 Bel canestro di Wheatle. 61-36 Nedovic si iscrive al festivalle dellle triple milanesi. 58-36 Mack ruba palla e appoggia al ferro dolcemente. 56-36 ...

Bufera Ronaldo in Casa Juve - il Milan lotta per la salvezza! : E’ Bufera in casa Juve nonostante il primato (vittoria sul Milan e sorpasso all’Inter) per via del caso Cristiano Ronaldo.

Juve-Milan - esclusione a sorpresa : Pioli lascia a Casa Kessié - ecco il motivo : Dopo la panchina nello scorso match di campionato contro la Lazio, Franck Kessié non giocherà neppure nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista ivoriano, infatti, non è stato convocato da Stefano Pioli, che ha preferito tenerlo a casa. Alla base dell’esclusione di Kessié non c’è alcun problema legato ad infortuni, ma più semplicemente si tratta di una scelta tecnica. Stando a quanto filtra da Milanello, il 23enne è rimasto ...

Liliana Segre incontra Salvini e la figlia : il faccia a faccia a Casa della senatrice a Milano : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a Casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

Calciomercato - ore calde in Casa Barcellona : novità per Udinese - Milan e Biabiany : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per gennaio ma anche per la prossima stagione. Barcellona – Situazione sempre più traballante per Ernesto Valverde, dopo la sconfitta contro il Levante ed il pari contro lo Slavia Praga. Comunque il divorzio a fine stagione appare inevitabile e al Barça avrebbero già individuato l’erede, quel Ronald ...

Immobile e Correa - la Lazio vince 2-1 in Casa del Milan : La Lazio non perde l’occasione e batte il Milan 2-1 a San Siro. La squadra di Inzaghi gioca meglio, va in vantaggio nel primo tempo con Immobile – splendido colpo di testa e gol numero 13 in campionato – ma viene subito raggiunta grazie a un a sfortunata autorete di Bastos su tocco di Piatek. Nella ripresa, a dieci minuti dalla fine, rete di Correa su splendido assist di Luis Alberto. La Lazio si porta al quarto posto a 21 ...

Halloween di distensione in Casa Milan : Si fa festa per Halloween al Milan. Stefano Pioli è più sereno dopo l’1-0 con cui la squadra rossonera ha

Milan-Spal - Semplici : “Torno a Casa arrabbiato. Manca l’espulsione di Bennacer - altre cose da rivedere” : “Torno a casa arrabbiato, il Milan ha meritato di vincere ma mi piacerebbe rivedere alcuni episodi come il possibile secondo giallo su Bennacer nel finale e la posizione di Piatek sull’azione del gol. La Spal interessa meno, ha meno appeal, ma anche noi lavoriamo e mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. In tre anni non mi sono mai lamentato degli arbitri”. Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ...

Calciomercato - innesti a parametro zero per l’Inter : affari Juve-Genoa - Torino e Samp guardano in Casa Milan : Cresce l’attesa per le altre partite valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo altre importanti indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda le finestre di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio, novità nelle ultime ore. JUVENTUS – La Juventus ...

Casa Blu - a Milano è nata una struttura multidisciplinare per ragazzi o adulti con autismo e sindrome di Asperger : Una struttura multidisciplinare dedicata alle persone con autismo e con sindrome di Asperger, dove ci sono servizi e attività specializzate partendo dalla diagnosi dei bambini fino all’età adulta. Si tratta di Casa Blu, il nuovo polo di riferimento per l’autismo sul territorio della Città metropolitana di Milano e non solo. Offre percorsi educativi, riabilitativi e formativi per soggetti che hanno difficoltà a comunicare, con deficit di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in Casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

“Serve un vero Museo della Resistenza”. “No - anacronistico esporre cimeli”. A Milano 4mila firme per salvare la Casa della Memoria : Un filmato o un oggetto d’epoca: è difficile stabilire cosa sia più efficace per trasmettere la storia. Se ne sono accorti alla Casa della Memoria, dove da tempo è in corso un dibattito su come raccontare la Resistenza. Da un parte multimedialità e video interattivi, dall’altra cimeli storici usati sul campo di battaglia. Due linguaggi museali che si scontrano e che non possono integrasi per un unico problema: lo spazio. Il simbolo ...