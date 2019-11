Si vaccinano tutti per far tornare in classe il compagno malato

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia tocca il sistema immunitario più del vaccino. VeroFanno la seconda elementare e hanno fattoil vaccino antinfluenzale. Sono i bambini di una scuola del cesenate e si sono vaccinati per proteggere un loroe permettergli dia scuola. Il bimbo, un anno fa, secondo quanto racconta l’edizione locale del Resto del Carlino, è stato colpito da una leucemia linfoblastica acuta. Per un lungo periodo non è andato a scuola ed è stato ...

INGFiore2 : RT @matilda81702037: 100esimo anniversario della nascita di Jonas Salk, padre del primo vaccino contro la poliomielite, malattia che ha mie… - cosettaraguso : RT @SanofiIT: Tommaso può tornare a scuola. Grazie ai suoi compagni di classe che si vaccinano tutti contro l’influenza. Un gesto di respon… - macfaddish : RT @matilda81702037: 100esimo anniversario della nascita di Jonas Salk, padre del primo vaccino contro la poliomielite, malattia che ha mie… -