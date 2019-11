Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Sono in un momento sereno della mia vita lavorativa. Gestisco le interviste per A raccontare comincia tu“: parole diche si è raccontata in una lunga intervista a Il Giornale. E non ha passato in rassegna solo i momenti favolosi della sua carriera, ma anche quelli meno fortunati, come il talent Forte Forte Forte: “Avevo il sogno di scovare una nuova promessa ma è stato un periodo poco fortunato dell’ azienda Rai e non è stato capito il programma, ci voleva più tempo perché decollasse…”. Nella sua vita, due “fari”, che non dimentica, Japino e Boncompagni: “Si chiama destino. Avere delle persone che prima ti vogliono bene, poi ti stimano e poi ti stimolano a metterti alla prova con cose sempre diverse, è raro. Io sono un mulo, vado spronata”. E quanto ai suoi irripetibili successi, come Pronto, la ...

MarioManca : Non è neanche cominciato e #Fiorello ci piazza subito Raffaella Carrà e Achille Lauro (naturalmente guida Raffaella… - TutteLeNotizie : Raffaella Carrà: “Mi piacerebbe intervistare Ultimo, passeggiare con lui per Tor Bella… - cristianoredd : #Vox terzo partito. Se fino a 30 anni fa esportavamo bellezza talento arte e Raffaella Carrà , da qualche anno l'It… -