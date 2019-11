Muore a 13 anni giovane attrice | stroncata da un forte attacco d' asma

Tragedia a Ragusa : si affaccia dal balcone ma scivola e cade - Muore donna di 62 anni : La Tragedia si è consumata n un appartamento del comune di Comiso, in provincia di Ragusa, quando la donna è caduta giù dal balcone di casa sua per controllare se fosse avvenuto il ritiro della spazzatura in strada sotto il palazzo. Si sarebbe sporta un po' troppo, scivolando e cadendo nel vuoto.Continua a leggere

Dwight Ritchie Muore per un pugno allo stomaco. Il pugile aveva 27 anni : Dwight Ritchie non ce l'ha fatta. Il pugile nativo australiano, 27 anni, è morto dopo aver subito sabato un colpo in allenamento. La triste notizia è stata annunciata dal promoter e amico Jake Ellis. «È insopportabile accettare la tragica notizia – si legge nel post - Dwight sarà sempre ricordato dalla famiglia della boxe come uno dei talenti più brillanti in Australia, il suo stile sul ring incarnava ...

Rimini - urta il guardrail e piomba nella corsia opposta : Eduardo Muore a 33 anni - ferite 2 donne : La vittima del tragico incidente stradale è Eduardo Acosta Ruiz, un uomo di 33 anni di origine cubana ma da tempo residente in Italia. Il giovane ha perso il controllo del mezzo sulla strada Statale Adriatica e ha sbandato innescando una carambola che si è rivelata fatale. La sua vettura si è capovolta su un fianco intrappolandolo.Continua a leggere

Incidente agricolo nel chietino - Muore a 53 anni travolto dal trattore : Chieti - Ancora un Incidente agricolo nelle campagne abruzzesi, un operaio di 53anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore che stava guidando. L'uomo che era alle dipendenze di un'azienda agricola di Villalfonsina (CH), era alla guida del trattore in contrada Usco, quando il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Sul posto, immediatamente allertati dai presenti, sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del ...

Incidente Venezia - con la macchina in un fossato : Davide - vigile del fuoco - Muore a 38 anni : Incidente a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. Un uomo di 38 anni, Davide Zavattin, ausiliario dei vigili del fuoco, è morto sul colpo dopo che la macchina su cui viaggiava è uscita di strada per cause in via di accertamento ed è finita in un fossato. Ferita la donna che era alla guida. Il 5 novembre aveva scritto su Facebook dopo la notizia della morte dei tre pompieri nell'esplosione di Alessandria: "Fiero di essere un vigile del ...

Folgorato durante i lavori in casa : Muore a 34 anni : Gianluca Barallo era di casal di Principe, in provincia di Caserta. I carabinieri aprono un'indagine per ricostruire...

Matera - Muore a 43 anni in un incidente stradale per sfuggire a un posto di blocco dei Carabinieri : Un inseguimento dei Carabinieri finito in tragedia. Un uomo di 43 anni aveva cercato di sfuggire ai controlli stradali effettuati dai militari di Policoro, in provincia di Matera. La sua vettura, un'Alfa Romeo 156, è andata a finire contro un'altra auto dei Carabinieri, ferma per un secondo posto di blocco.Continua a leggere

Lutto nel giornalismo italiano. Ha un malore in redazione : Anna Zegarelli Muore a 52 anni. Cordoglio : Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a soli 52 anni la giornalista veneta Anna Zegarelli. La Zegarelli lavorava nel Gruppo Athesis, era redattrice di Tele Arena e Radio Verona. Un Lutto gravissimo che ha sconvolto tutto il Paese: Anna Zegarelli aveva solo 52 anni. Era giornalista professionista dal 2007 e aveva avuto un malore lunedì 4 novembre. La donna, al momento in cui si è sentita male, si trovava in redazione. Subito sono stati ...

Bimbo di 3 anni cade dal quarto piano e Muore dopo essere tornato dalla sua festa di compleanno : Edward Popadiuc è morto nel giorno del suo terzo compleanno precipitando dal quarto piano della sua casa nel quartiere Harrow di Londra. Era appena tornato dalla sua festa con i compagni dell'asilo quando si è verificata la tragedia, che è accaduta solo 24 ore dopo un caso simile: un altro bambino, Ali Agac, di 18 mesi, è morto cadendo dal nono piano di un edificio in un quartiere vicino.Continua a leggere

Venezia - ciclista travolto da un’auto : inutili i soccorsi - Massimo Muore a 49 anni : Massimo Marin, 49enne di Villanova di Camposampiero (Padova), è morto in un incidente stradale avvenuto a Mira, nel Veneziano. Era a bordo della sua bicicletta quando a un incrocio un’auto lo ha travolto. Il ciclista è stato sbalzato e prima di cadere a terra ha sbattuto contro il parabrezza sfondandolo.Continua a leggere

Bimba di 3 anni Muore dopo essere stata dimessa da ospedale : Viene dimessa dall'ospedale ma muore qualche ora dopo. È la tragedia che ha coinvolto una Bimba di soli 3 anni che, dopo aver fatto ritorno nella sua casa di Santa Marinella, è morta tra le braccia della mamma. I medici che l'avevano visitata, non hanno ritenuto necessario il ricovero. A quanto pare, sembra che il quadro clinico della bambina fosse stabile e non presentasse alcuna criticità o preoccupante anomalia. Eppure, la mamma, una donna ...

Pedofilo di 32 anni Muore dopo aver tentato il suicidio : aveva abusato di bimbi di 6 mesi di vita : Jared Perry, noto come il Pedofilo più pericoloso del Galles, è morto dopo aver tentato il suicidio nella prigione di Perc dove stava scontando una condanna a 17 anni per aver abusato di minori. Tra di loro, bambini e bambine di 6 mesi di vita. Il decesso è avvenuto in ospedale in circostanze misteriose. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente a Tinchi - scontro tra auto : Fabiano Muore a 19 anni - ferito l’amico alla guida : Incidente mortale sulla provinciale 14 che collega Tinchi alla statale 407 Basentana: due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento e un ragazzo di 18 anni, Fabiano Mauro, originario di Pisticci, in provincia di Matera, è morto sul colpo, mentre risulta ferito l'amico che era alla guida.Continua a leggere

Germania : bimbo calabrese di 6 anni Muore folgorato nella sua scuola materna : Una tragedia assurda quella che si è consumata martedì scorso nella città di Francoforte, in Germania, dove un bambino di 6 anni, originario della Calabria, è deceduto dopo essere rimasto folgorato toccando un filo di corrente, mentre si trovava all'asilo. Per il bimbo, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, non ci sarebbe stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi e la magistratura sta indagando per ...