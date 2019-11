Manovra | Ganga Cisl | ‘ci aspettavamo di più su cuneo e contratti pa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Cidi più sulfiscale, questa misura comunque deve essere l’anticipazione di una più vasta riforma dell’Iperf e ci aspettiamo che il 2020 sia l’anno giusto”. Così il segretario confederale della, Ignazio, in audizione al Senato sulladavanti alle commissioni Bilancio congiunte.“Anche sulle risorse per idella Pa – aggiunge- la somma stanziata a regime è appena sufficiente per rinnovare i- e rischiamo di -infilarci nella situazione di andare a rinnovaregià scaduti. Infine, la rivalutazione che potranno avere i pensionati con gli assegni 4 volte il minimo avrà un riscontro irrisorio visto che erano pensioni già rivalutate al 97 per cento”.L'articolo), ‘cidi più su...

RosaPerrone61 : RT @CislNazionale: ???'Ci aspettavamo di più su cuneo fiscale, P.A. e #pensioni': Ignazio Ganga in audizione al Senato sulla #manovra davant… - CISLAbruzzoMoli : RT @CislNazionale: ???'Ci aspettavamo di più su cuneo fiscale, P.A. e #pensioni': Ignazio Ganga in audizione al Senato sulla #manovra davant… - PaoloScilinguo : RT @CislNazionale: ???'Ci aspettavamo di più su cuneo fiscale, P.A. e #pensioni': Ignazio Ganga in audizione al Senato sulla #manovra davant… -