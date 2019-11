Maltempo | scuole chiuse domani ad Anzio e in molti comuni in Calabria | Puglia e Sicilia

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a limitare ...

Maltempo : allerta rossa su Pozzallo - domani scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - allerta rossa oggi pomeriggio e domani sul Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell’avviso regionale della Protezione Civile,il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e il grupp

Maltempo - scuole chiuse martedì 12 novembre per allerta meteo : le città interessate : scuole chiuse per Maltempo domani 12 novembre in Sicilia, Calabria e Puglia. La perturbazione proveniente dall'Africa sta flagellando il Sud Italia con temporali, raffiche di vento e mareggiate. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore rosso su diverse regioni del Sud. Gli istituti scolastici resteranno chiusi a Catania, Acireale, Trapani, Taranto, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un’apposita ordinanza con la quale invita anche “i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se ...

Scuole chiuse a Ragusa per Maltempo : Il sindaco di Ragusa in un post pubblicato su facebook annuncia per domani 12 novembre la chiusura di tutte le Scuole. Allerta meteo rossa

Maltempo Lazio : scuole chiuse domani martedì 12 Novembre ad Anzio : Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 Novembre, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio. “Il persistere delle condizioni meteo avverse, la prosecuzione delle attività di controllo nei vari edifici, la verifica della viabilità di tutte le arterie del territorio e l’ultimazione di alcuni interventi, in seguito al Maltempo di questa ...

SCUOLE CHIUSE OGGI SICILIA E CALABRIA/ Maltempo - domani attività sospese a Reggio : SCUOLE CHIUSE OGGI e domani in CALABRIA e SICILIA per Maltempo. L'elenco delle città in cui i sindaci hanno disposto le chiusure: da Crotone a RC, la lista.

Maltempo Ragusa : oggi scuole chiuse a Ispica e Pozzallo : L’allerta diramata dalla Protezione Civile siciliana per oggi ha spinto i sindaci di Ispica e Pozzallo (Ragusa), fortemente colpiti dall’ondata di Maltempo dello scorso 26 ottobre, ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diffuso un’allerta meteo codice arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 11 novembre per allerta meteo : quali sono le città interessate : scuole chiuse per Maltempo lunedì 11 novembre in alcune regioni: colpito soprattutto il Sud Italia. La maggior parte degli istituti scolastici che non aprirà a causa dell'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile si trova in Sicilia e Calabria. Colpite soprattutto le province di Catania, Agrigento, Catanzaro e Crotone.Continua a leggere

Allerta Maltempo - scuole chiuse domani 11 novembre a Ispica e Pozzallo : scuole chiuse domani, 11 novembre, a Ispica e Pozzallo, per Allerta meteo arancione per maltempo annunciato dalla Protezione Civile