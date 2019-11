Linguaggio d' odio porta violenza Preoccupanti minacce alla Segre Lamorgese

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Da linguaggi violenti possono venire azioni violente. C’è stato uno sdoganamento delviolento, che vediamo in tutti gli ambiti, come se fosse normale parlare in modo virulento. Il confronto deve essere civile e non uno scontro. Questo ci preoccupa perché la parte negativa di ognuno di noi sta prendendo il sopravvento. Con dichiarazioni che destano preoccupazione nei confronti della senatricedi cui mi onoro di essere amica”. A dirlo il ministro dell’interno, Luciana, a margine della visita al tempio maggiore dove ha incontrato la comunità ebraica di Roma.“Questo è il momento delle scelte e dell’equilibrio - ha aggiunto - È il momento della responsabilità da parte di tutti, non dobbiamo sottovalutare il problema, non è accettabile che ci siano parole d’”.

