Il buco dell’ozono più piccolo mai registrato si è chiuso in tempi da record

buco dell’ozono : trend positivo ma con riserva : Meno di 10 milioni di chilometri quadrati: è questa la misura registrata per l’ampiezza del Buco dell’ozono , che grava sull’Antartide, nella seconda metà di settembre e nel corrente mese di ottobre. Si tratta del valore minimo dal 1982 ad oggi e a rilevarlo sono stati alcuni satelliti della Nasa e della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), dimostrando ancora una volta il ruolo chiave della tecnologia spaziale nel monitoraggio ...

Il buco dell’ozono 2019 continua ad incuriosire : “Prevediamo che sarà uno dei più piccoli da metà anni ‘80” : Dopo la scoperta del buco dell’ozono negli anni ’80 e i conseguenti protocolli internazionali stabiliti per ridurre la distruzione dell’ozono, il 16 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per la preservazione dello strato di ozono per sostenere la consapevolezza dell’impatto umano sull’ambiente. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) fornisce una serie di dati per monitorare l’ozono nell’atmosfera, così come la ...