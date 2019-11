Firenze | prende ben 177 multe in 5 anni per un totale di 16 mila euro ma le fa notificare

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Un uomo di 36in cinqueha collezionato un altissimo numero di, ben 177, tutte acentro. L’uomo ha collezionatocon una Volkswagen Golf parcheggiata molte volte in zona Ztl senza il necessario permesso, oppure in divieto di sosta, 35 delle infrazioni sono state rilevate dall’autovelox per eccesso di velocità e altresono state elevate per transito per transito in corsie preferenziali. Lesono state dal 36enne tutte fatte intestare al proprietario della Golf , suo nonno un uomo di 89che vive in Spagna. I vigili urbani dihanno scoperto l’inganno dopo che l’uomo si è presentato a ritirare l’auto rimossa dopo essere stata parcheggiata in un luogo con il divieto di sosta. In, in questi cinque il 36enne ha accumulatoper undi 15.784,99tutti a nome del nonno di 89...

sarapiera1 : RT @adozionegattiFI: Ronda, 1 anno, è molto buona e tenera. Quando prende fiducia ama tanto essere coccolata. E' bellissima, con un pelo mo… - PaperopoliTime : PRIMAVERA HITLERIANA poesia di E. Montale - - LETTERABIT_ : PRIMAVERA HITLERIANA poesia di E. Montale - -