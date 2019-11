Chi ha vinto e chi ha perso in Spagna

Billie Eilish : perché c’è Chi è convinto che stia per pubblicare un live album : Ecco l'indizio The post Billie Eilish: perché c’è chi è convinto che stia per pubblicare un live album appeared first on News Mtv Italia.

I punti cieChi in macChina sono un problema? Ecco la soluzione geniale adottata da questa 14enne (con la quale ha vinto 22mila euro) : Grazie all’invenzione di Alaina Gassler, 14enne di West Grove, in Pennsylvania, i punti ciechi creati dalla carrozzeria dell’auto potrebbero non essere più un problema. La ragazza ha installato una webcam sulla parte di carrozzeria che a volte non ci permette di vedere ciò che succede fuori dalla vettura mentre guidiamo. Ciò che viene registrato dalla telecamera, poi, viene proiettato sulla parte interna del montante. Gassler, grazie ...

Ascolti Venier - D’Urso - Fialdini : Chi ha vinto domenica 3 novembre : domenica In, Ascolti 3 novembre: Mara Venier sfiora il 17% di share La sfida domenicale a suon di Ascolti tv e share si è conclusa e oggi si tirano le fila. Ieri è andata in onda una nuova puntata di domenica In, con la gradita irruzione di Fiorello in studio per parlare di RaiPlay (in partenza stasera), che ha convinto ben 2.890.000 spettatori (con il 16.4% di share) nella prima parte e il 16.9% di share con 2.817.000 di spettatori nella ...

Belotti : “Sul mani di De Ligt ero convinto che fisChiasse il rigore. E invece…” : Pensavo fosse rigore, e invece era… un semplice fallo di mani in area di De Ligt. Un classico ormai. Andrea Belotti era a due passi, e il capitano del Torino è stato tra i primi a protestare con l’arbitro per la mancata concessione del penalty. “Ero convinto che fischiasse il rigore, siceramente – dice ai microfoni di Sky – anche perché ci sono stati dei precedenti in altre partite, e hanno sempre dato il rigore. ...

Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019 : Chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro : Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata: Tale e Quale Show convince anche col Torneo Gli Ascolti tv di venerdì 1 novembre 2019 premiano ancora una volta Tale e Quale Show, ma le sorprese non sono mancate anche nella programmazione del resto della giornata. Partiamo però con la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019: chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro proviene da Gossip e ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia Chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Ascolti tv lunedì 28 ottobre : Chi ha vinto tra Montalbano - d’Urso e De Martino : Ascolti tv ieri lunedì 28 ottobre: i risultati de Il Commissario Montalbano, Live-Non è la d’Urso e Stasera tutto è possibile lunedì sera impegnativo in tv quello di lunedì 28 ottobre 2019. Da un lato Il Commissario Montalbano per l’ennesima volta in replica su Rai Uno, dall’altro il trasloco di Live-Non è la d’Urso, che […] L'articolo Ascolti tv lunedì 28 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, d’Urso e De ...

Ascolti Fialdini-D’Urso - domenica 27 ottobre : Chi ha vinto la sfida : Ascolti domenica Live di Barbara d’Urso: Canale5 supera il 14% e batte in share la Fialdini E’ andata in onda ieri pomeriggio una nuova puntata di domenica Live. Il talk show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso ha totalizzato i seguenti Ascolti: 2.117.000 telespettatori e il 14,13% di share, che sono bastati alla “Wonder Woman” di Cologno Monzese a vincere di pochissimo (in share) lo scontro con il suo diretto ...

Risultati elezioni regionali Umbria 2019 : Chi ha vinto e consiglieri eletti : Risultati elezioni regionali Umbria 2019: chi ha vinto e consiglieri eletti Trionfa il centrodestra in Umbria, Matteo Salvini si prende la sua auspicata rivincita, perde quota la coalizione di governo, con il Movimento 5 Stelle che crolla. L’esponente della coalizione di centrodestra Donatella Tesei ha conseguito il 57,55% dei consensi, staccando di molto l’esponente di centrosinistra Vincenzo Bianconi, che ha totalizzato il 37,48% delle ...

Chi ha vinto e Chi ha perso davvero le elezioni regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno visto una netta affermazione del centrodestra, con l'elezione di Donatella Tesei. La Lega è il primo partito, seguito da Pd e Fdi. Ma cosa è cambiato rispetto alle precedenti regionali del 2015? E quali sono le principali variazioni rispetto alle europee di maggio? Dal confronto emergono alcune sorprese, con il successo di Fratelli d'Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

F1 - GP Messico 2019 : perché la Ferrari non ha vinto? Passo gara - strategia ed errori le Chiavi della sconfitta : Nove pole position, tre vittorie. Basterebbe una frase semplice ed elementare per descrivere in maniera sintetica la stagione della Ferrari. Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 di Formula 1 partendo dalla quarta posizione e nonostante un contatto al via. Si tratta dell’ottantatreesimo successo in carriera per il britannico della Mercedes, il secondo all’Autodromo Hermanos Rodriguez dopo quello del 2016, che ha preceduto ...

Ergastolo - “il boss che sovrastava gli altri per acume” : ecco Chi è davvero il mafioso del clan Santapaola che ha vinto alla Consulta : Un “dirigente della mafia catanese”, vicino al superboss Nitto Santapaola, finito all’Ergastolo per due omicidi con il vizio della fuga: per due volte, infatti, si è dato alla latitanza. A volerla sintetizare in un rigo è questa la biografia Sebastiano Cannizzaro, detto Nuccio, 65 anni, da nove detenuto in regime di carcere duro. Adesso un po’ meno. Cannizzaro, infatti, ha vinto una battaglia di cui beneficeranno alcune ...

Mafia : pentito - 'Brusca convinto di avere sChiacciato lui il telecomando di Capaci' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Brusca ancora è convinto di avere schiacciato lui il telecomando" della strage di Capaci. E' quanto avrebbe appreso il pentito di Mafia Pietro Riggio da un ex poliziotto, di cui ha fatto anche il nome. A raccontarlo ai magistrati della Procura di Caltanissetta, come a

Scandalo a Buckingham Palace - un pensionato Chiede per la terza volta il test del Dna alla regina Elisabetta : è convinto di essere un erede dei Windsor : Scandalo a Buckingham Palace. Un pensionato francese ha pubblicato infatti un libro in cui rivela di avere buoni motivi per credere di essere un erede dei Windsor e per questo ha chiesto per la terza volta alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. L’uomo, Francois Graftieaux, 73 anni, sostiene infatti che suo padre, Pierre-Edouard, è il figlio illegittimo di Edoardo VIII,il Duca di Windsor zio della Sovrana, che nel 1912 ebbe ...