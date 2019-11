Calcio | Mondiali Under17 Brasile 2019 | Corea del Sud-Messico 0-1 Avila entra e porta i

Mondiali U17 Calcio - 2019 - Italia-Brasile : gli azzurrini a caccia dell’impresa contro i padroni di casa : Manca poco al fischio d’inizio dei quarti di finale dei Mondiali Under17 tra Italia-Brasile. Gli azzurrini si troveranno di fronte l’avversario più forte a livello di singoli dell’intera manifestazione. I verdeoro partivano con i favori del pronostico e le quattro vittorie con 12 gol fatti e 3 subiti confermano quanto di buono si è detto in queste settimane. Nonostante tutto l’Italia arriva con grande entusiasmo alla ...

Mondiali U17 Calcio - 2019 - Italia-Brasile : data - programma - orario - tv e streaming : Cresce l’attesa per i quarti di finale dei Mondiali Under17 tra Italia-Brasile. Per gli azzurri probabilmente la squadra più competitiva della manifestazione che potrà contare anche sul supporto del proprio pubblico. I verdeoro partivano con i favori del pronostico e le quattro vittorie con 12 gol fatti e 3 subiti confermano quanto di buono si è detto in queste settimane. Va da sé che gli azzurrini hanno vinto e convinto contro ...

VIDEO Italia-Ecuador - Mondiali under 17 Calcio : highlights - gol e sintesi. Punizione da urlo di Oristanio - azzurrini ai quarti : L’Italia ha sconfitto l’Ecuador per 1-0 e si è così qualificata ai quarti di finale dei Mondiali under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile. Gli azzurrini si sono imposti grazie a una Punizione meravigliosa di Gaetano Oristanio da oltre i 30 metri e hanno così avuto la meglio sui sudamericani garantendosi la super sfida contro il Brasile padrone di casa. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di ...

Mondiali Under 17 Calcio 2019 - tabellone quarti di finale : calendario - date - programma - orari - tv. C’è Italia-Brasile : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile, le quattro partite si giocheranno tra domenica 10 e lunedì 11 novembre e decreteranno quali saranno le quattro semifinaliste della rassegna iridata di categoria. L’Italia affronterà il Brasile alla mezzanotte italiana di lunedì 10 novembre, gli azzurrini cercheranno l’impresa contro i fortissimi padroni di casa e ...

Calcio - Mondiali under 17 2019 : un gol clamoroso di Oristanio fa esultare l’Italia - Ecuador battuto 1-0. Si vola ai quarti : Prosegue alla grande il cammino della Nazionale italiana under 17 nei Mondiali di Calcio di categoria in terra brasiliana. I ragazzi di mister Carmine Nunziata volano ai quarti di finale (a 32 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa manifestazione tra le prime otto per il Bel Paese) dopo una spettacolare e tesissima partita con l’Ecuador negli ottavi: gli azzurrini si sono imposti per 1-0 con una rete stupenda di Oristanio ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : sorteggiati i gironi. L’Italia incrocia il fortissimo Portogallo! : L’Italia affronterà Portogallo, Finlandia e Bielorussia nell’elite round di qualificazione ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Soltanto la prima classificata del raggruppamento, che andrà in scena in Portogallo dal 27 gennaio al 5 febbraio, staccherà il pass per la rassegna iridata mentre la seconda classificata avrà un’altra chance nei playoff dove verranno messi in palio gli ultimi due pass (parteciperanno le seconde classificate ...

Italia-Ecuador - Mondiali Under17 Calcio 2019 : gli azzurri di Nunziata a caccia dei quarti di finale : Domani (7 Novembre) alle ore 20.30 l’Italia scenderà in campo negli ottavi di finale dei Mondiali Under17 contro l’Ecuador. Una sfida ostica per gli azzurrini che però partono favoriti. I ragazzi di Nunziata hanno convinto nella prima parte della manifestazione dove hanno vinto con Messico e Isole Salomone ma hanno dovuto cedere di misura nella sfida col Paraguay. Sul cammino dell’Italia ancora una nazionale sudamericana. I ...

Italia-Ecuador - ottavi Mondiali Under 17 Calcio 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : L’Italia affronterà l’Ecuador negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019. La nostra Nazionale, seconda nel proprio girone alle spalle del Paraguay, si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata di categoria che si sta disputando in Brasile. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 7 novembre (ore 20.30) all’Estadio Kleber Andrade di Cariacia contro la rocciosa compagine ...

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia sconfitta dal Paraguay - ora agli ottavi l’Ecuador : L’Italia chiude con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata perdono 2-1 contro il Paraguay e terminano al secondo posto dietro proprio ai sudamericani e adesso negli ottavi (il 7 Novembre) affronteranno l’Ecuador, mentre al Paraguay toccherà la sfida con l’Argentina. Con la qualificazione già in tasca, Nunziata decide di cambiare molto il ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : Spagna e Argentina a braccetto agli ottavi di finale - battute Camerun e Tajikistan : Nella serata italiana si sono disputate due partite dei Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile, si sta per concludere la fase a gironi della rassegna iridata di categoria e si sta delineando il tabellone della fase a eliminazione diretta che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Argentina e Spagna si contendevano a distanza il primo posto nel gruppo E dopo che avevano pareggiato lo scontro diretto, entrambe hanno ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Paraguay : gli azzurri si giocano il primo posto nel Gruppo F : L’Italia dopo la vittoria contro il Messico ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale. Lunedì 4 Novembre a mezzanotte è in programma l’ultima sfida del Gruppo F contro il Paraguay. Gli azzurri hanno a propria disposizione due risultati su tre per portare a casa il primato nel raggruppamento. La compagine sudamericana ha pareggiato all’esordio contro il Messico vincendo con un netto 7-0 contro le Isole Salomone. I ragazzi ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : avanti Giappone e Senegal - l’Olanda vince e spera : Completato nella notte italiana il quadro dei risultati della terza ed ultima giornata di Mondiali Under 17 di Calcio per quanto concerne il Girone D: il Giappone batte per 1-0 il Senegal vincendo, mentre gli USA perdono per 0-4 contro l’Olanda. Passano asiatici ed africani, gli europei sperano nella qualificazione come una delle quattro migliori terze. Il Giappone vince scontro diretto e raggruppamento: gli asiatici vincono la sfida per ...