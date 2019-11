Allerta gialla per il vulcano Stromboli | vietate le escursioni sopra i 290 metri

Vulcano Stromboli - la Protezione Civile : Allerta gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta per il Vulcano Stromboli dal livello arancione al livello giallo mantenendo la fase operativa nazionale di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse dalla riunione dello scorso 7 novembre della Commissione nazionale per la previsione e ...

Allerta Meteo Marche : criticità gialla da mezzanotte per 24 ore : Nuova Allerta Meteo nelle Marche: rovesci diffusi con precipitazioni intense, vento forte, temporali lungo la fascia costiera, dove il mare sarà molto mosso. Nelle Marche scatterà alla mezzanotte di oggi l’Allerta gialla emesso dalla protezione civile regionale e durerà fino alle ore 24 di domani. Il mare molto mosso potra’ dare origine a mareggiate con rischio di erosione lungo la costa, mentre le intense precipitazioni potranno ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per la costa : Ancora tempo instabile in Toscana per oggi, sabato 9 novembre e domani, domenica 10 novembre, con possibilità di piogge sparse che, in alcuni casi, potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, anche forti, nelle aree costiere, province meridionali e Arcipelago. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha ulteriormente esteso il codice giallo per queste zone (aree costiere, province meridionali, Arcipelago) ...

Ancora Allerta gialla in Campania : Napoli, 9 nov. (Adnkronos) - La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell'allerta. Per questo motivo la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'attuale criticità fino alle 12

Meteo - temporali da Palermo a Ragusa : Allerta gialla in Sicilia : Maltempo in Sicilia per oggi sabato 9 novembre. La Protezione Civile annuncia un'allerta Meteo gialla da Palermo a Ragusa.

Maltempo Veneto : Allerta declassata da ‘arancione’ a ‘gialla’ sui settori nord-occidentali : “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Veneto ha declassato per domani, sabato 9 novembre, il livello di allerta da ‘arancione’ a ‘gialla‘ sui settori nord-occidentali“. A renderlo noto è il Dipartimento della protezione civile, ricordando che “le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di ...

Maltempo - in Toscana Allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Maltempo Sardegna : Allerta declassata da arancione a gialla : E’ stata declassata da arancione a gialla l’allerta per rischio idrogeologico in Sardegna, nell’Iglesiente, il Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, prorogata fino alla mezzanotte di oggi per le precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che stanno riguardando l’Isola da ieri notte. La Protezione Civile ha inoltre confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla ...

Allerta Meteo Lazio : criticità gialla per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal primo mattino di domani venerdì 8 novembre e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “I fenomeni saranno accompagnati da ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Domani, si legge nell’avviso, sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 ...

Allerta Meteo Milano : criticità gialla - Seveso e Lambro monitorati : Allerta gialla a Milano per una intensificazione delle piogge, a partire da stasera e per tutta la notte. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) a partire dalle ore 20 di oggi, giovedì 7 novembre. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. Parte quindi il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla dalla mezzanotte di oggi : In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l’Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla dalla mezzanotte di oggi sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Liguria : la criticità torna “gialla” fino alle 13 : Dopo i rovesci della notte sul Levante della regione, le celle temporalesche che si sono formate in mattinata sono andate in direzione della Toscana. Arpal ha modificato l’allerta Meteo per piogge diffuse nella zona C, che diventa gialla alle 12 e si conclude alle 13. Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del Levante. Sulle 12 ore le cumulate più importanti hanno interessato il versante toscano del ...

Liguria - mareggiata in fase calante. Ma da stanotte tornano pioggia e Allerta gialla a Levante : Decine di sfollati tra Chiavari e Spezia, 40 famiglie isolate a Sanremo. E oggi è allarme per la mareggiata che dovrebbe colpire il Levante. L'avviso di Arpal resterà in vigore fino alle 15 di domani