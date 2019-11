Videogiochi | la Cina ne limita l’uso? Nonostante tutto | concordo con questa scelta

Cina - ora il governo stabilisce un coprifuoco per ridurre l'uso dei Videogiochi : Lavinia Greci Pechino ha introdotto delle nuove regole per limitare i fenomeni di dipendenza da gioco e ai problemi connessi. I videogame potranno essere utilizzati solo in alcune fasce orarie e in base all'età dei consumatori Una sorveglianza capillare dei comportamenti della popolazione, delle sue abitudini e soprattutto dei suoi "vizi". In Cina questo accade piuttosto di frequente, ma il Paese ha aggiunto un altro tassello in ...

