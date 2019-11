Secondo i francesi l’Italia ha due volti

Fonte : espresso.repubblica

(Di domenica 10 novembre 2019) Leonardo, Elena Ferrante, Marco Bellocchio spopolano oltralpe. Ma anche sconcertano la volgarità, la mediocrità politica e morale

EnricaMaina : Secondo voi 11 settembre non è n attentato solo x odio verso America ma un attentato finanziario mondiale, e gli s… - assurdistan : @diegorusso22 @GVergnasco @antonioripa @GianzDav @LiberistaM @gezahutto @Gianni_Elia @TramontoEur @pbiagiola… - GRETA1SGARBO : RT @Primula23244790: @vfeltri Secondo me lì gestiscono tutto i francesi che vogliono acquistare L ennesima svendita ! Non capisco perché i… -