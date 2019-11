Salvini ancora shock contro Balotelli | “gli italiani hanno problemi più gravi | non è un

Salvini ancora shock contro Balotelli : “non è un modello” : Mario Balotelli? “Se lei mi vuole far dire che è un esempio dentro e fuori dal campo, dico di no. Difendo il suo diritto a giocare tranquillamente ma penso che gli italiani abbiano problemi ben più gravi”. Sono le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a “Non è l’arena”. “Balotelli o la signorina Carola (Rackete, la capitana della Sea Watch)….gli italiani penso abbiano altri ...

Migranti : Fratoianni - ‘no discontinuità - ancora vittime Salvini’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Il livello di discontinuità che il governo propone sul Memorandum Libia è del tutto insufficiente. Si è ancora vittime di un racconto salviniano che punta tutto sulla riduzione degli sbarchi e che ignora quello che accade in Libia, che è un vero e proprio inferno”. Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.L'articolo Migranti: Fratoianni, ‘no discontinuità, ancora ...

La7 - Ilaria Cucchi : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa. Ma viene nel mio quartiere per la sua campagna elettorale” : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa“. Così Ilaria Cucchi risponde a Diego Bianchi, in una intervista trasmessa a “Propaganda Live” (La7), a proposito dell’invito rivolto lo scorso anno dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla famiglia Cucchi per un incontro pacificatore Dopo le dichiarazioni offensive del leader della Lega a “La Zanzara” il 5 gennaio ...

Roberto Maroni : "Tratto con Boccia sull'Autonomia - ma a Matteo Salvini non lo ho ancora detto" : L' ex leader della Lega Roberto Maroni lavorerà nella commissione di esperti per l'autonomia assieme al ministro Francesco Boccia. Lo rivela in una intervista a Repubblica, pubblicata il 30 ottobre. "Lo conosco da tempo, quando diventò ministro lo chiamai per congratularmi e lui mi disse che l'auton

De Luca a Salvini : “Quando parli della Campania - devi alzarti in piedi. E se insisti ancora - ti dedico ‘Je so’ pazzo’ di Pino Daniele” : “Salvini ha fatto due considerazioni sbagliate sulla Campania. Quindi, gli dico: ‘Salvì, ti voglio bene, mi sei simpatico, ma quando parli della Campania, ti devi alzare in piedi”. Questa è una regione che oggi cammina a testa alta. E se insiste, poi gli dedico “Je so’ pazzo” di Pino Daniele“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite di “Barba & ...

Sondaggi politici elettorali : Lega cresce ancora - Salvini nettamente primo tra i leader : La trasmissione di La 7 Coffee Break ha dedicato un ampio spazio agli ultimi Sondaggi relativi al gradimento che i potenziali elettori hanno nei confronti delle forze politiche e alla fiducia che nutrono rispetto ai leader di ciascun partito. I dati registrati da Termometro Politico risultano particolarmente positivi per la Lega e Matteo Salvini, che vedono incrementare i propri numeri. Un dato di fatto importante che arriva in una fase in cui ...

Governo - Salvini : quanto durerà ancora il silenzio del Quirinale? : Governo, Salvini: quanto durerà ancora il silenzio del Quirinale?Da un mese si stanno scannando sulle tasse, sulle pensioni e sulle poltrone.

Chef Rubio attacca ancora Matteo Salvini e i suoi sostenitori : “Una fauna che sc**a con le nigeriane” : Chef Rubio ha lanciato un nuovo attacco a Matteo Salvini e ai suoi sostenitori. Il pretesto questa volta è stata la manifestazione organizzata dal leader leghista sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma a cui hanno partecipato duecentomila persone: “Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però sc**a con le nigeriane“, ha scritto Chef Rubio su Twitter, “tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai ...

Matteo Salvini attacca ancora : “Conte - Renzi e Di Maio mi fanno pena” : Dopo le bordate da piazza San Giovanni a Roma, torna all'attacco il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Mi fanno pena, sono al governo insieme e si insultano ogni giorno. Alle elezioni regionali in Umbria avranno la prima lezione di democrazia da parte del popolo italiano".Continua a leggere

Centrodestra in piazza. È ancora gelo tra Salvini e Meloni : "A me dispiace che ci siano i simboli della Lega in piazza, ciò non toglie che questa è una manifestazione dove, speriamo, prevalga il tricolore". Mentre a Roma prende il via il raduno del Centrodestra contro il governo, Giorgia Meloni continua a non nascondere i malumori per la presenza sul palco di piazza San Giovanni degli stendardi del Carroccio di quella che, nata come mobilitazione Salviniana, è poi diventata una manifestazione ...

Renzi e Salvini in tv a «Porta a porta» Il leghista : «Genio incompreso». L’ex premier : «Ancora rosichi» : Il leader leghista: «Se Renzi è al 4% e io il 33% evidentemente qualcosa di buono si è fatto». L’ex segretario dem: «Ci dica come ha speso i 49 milioni»

Duello in tv tra Renzi-Salvini a 'Porta a Porta' - l'ex premier : 'Ancora rosichi' : Molto intenso il confronto tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini a Porta a Porta: lo scontro politico è stato forte, con accuse reciproche da parte dei due Matteo della politica italiana. Tanti i temi toccati, dalla nascita del governo Conte bis alla questione immigrazione, dall'economia alle tasse. Il programma andrà in onda alle 22:50 dopo la partita della nazionale. Lo scontro politico Molto intenso il confronto tra Salvini e Renzi: il primo ...

Lega : Renzi - ‘Salvini ancora rosica per colpo di sole Papeete’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La crisi? “Il colpo di sole del Papeete che ha preso il colLega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Lega: Renzi, ‘Salvini ancora rosica per colpo di sole Papeete’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Perché Salvini non ha ancora perso un voto (nonostante tutto) : Ha perso il governo, non ha più la vetrina del Viminale e la nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle gode di ogni benevolenza possibile, dall'Europa ai mercati. Eppure la Lega è ancora saldamente sopra il 30% e il governo arranca nei consensi. Colpa di un’agenda ancora Salviniana, di una linea che non c'è. E di Giuseppe Conte.Continua a leggere