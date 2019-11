Rischia di soffocare con un boccone di cibo | bimba salvata al parco Leolandia grazie alla

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Momenti di apprensione oggi pomeriggio altematicodi Capriate San Gervasio (Bergamo), dove unadi due anni hato dia causa di undi. Per fortuna in suo soccorso è subito intervenuto il medico del, che le ha praticato la manovra di disostruzione pediatrica, evitandole di. La piccola è stata poi portata per precauzione al policlinico di Ponte San Pietro, ma le sue condizioni non sono gravi. L’episodio è avvenuto all’interno di uno dei ristoranti del: sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118. Nelè sempre operativo un medico, per tutto il periodo d’apertura. L'articolodicon undialmanovra di disostruzione Meteo Web.

