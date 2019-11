Rakitic | possibile sfida sul mercato tra Inter | Juve e Milan

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : ' Rakitic - possibile duello con l'Inter' : Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida di mercato con Inter - United e Psg per Rakitic : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta verso il turno infrasettimanale di Serie A, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato in vista del Calciomercato invernale. D'altronde, per molti calciatori questa stagione è importante giocare considerando gli Europei 2020: uno dei casi più chiacchierati in Italia è quello di Emre Can alla Juventus, mentre in Spagna è Rakitic del ...