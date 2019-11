LIVE Berrettini-Djokovic | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 2-6 | 1-6 dominio del serbo a Londra

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - 0-2 e il serbo scappa anche nel 2° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il serbo vola sul 3-0 nel secondo set e la partita sembra davvero indirizzata! Matteo al servizio 40-15 Altro dritto out di Berrettini, al cospetto di uno Djokovic devastante. 30-15 Peccato! Dritto ad incrociare out di Berrettini. 15-15 Quarto ace della partita per Djokovic: traiettoria esterna. 0-15 Buona risposta di dritto di Berrettini con il dritto. Secondo doppio fallo di Berrettini e 2-0 ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - il serbo in scioltezza conclude il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Djokovic, un muro il serbo che non viene piegato dai dritti potenti di Berrettini. 40-40 Smorzata di Djokovic che punisce un Berrettini un po’ incerto sul da farsi. 40-30 Bravissimo Berrettini! Si gira molto bene sul dritto e poi smash risolutivo, dopo che Djokovic ancora una volta gli ha fatto fare una giocata in più. 30-30 Doppio fallo per l’azzurro, costretto a forzare ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 2-5 - c’è il break del serbo nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stecca con il dritto Berettini e 5-2 per il serbo. L’azzurro andrà a servire per rimanere nel 1° set. 40-30 Troppo lento nella risposta Matteo, contro una seconda che rimbalzava molto di Djokovic 30-30 Prova ad uscire sulla diagonale di rovescio Matteo, ma il lungolinea è in rete. 15-30 Largo il dritto anomalo di Djokovic. 15-15 Stavolta non tiene lo scambio Berrettini, colto alla ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 1-2 - nessun break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Eccede con il dritto Matteo sulla seconda di Nole ma out. 15-15 Servizio vincente esterno di Djokovic e out il rovescio dell’azzurro. 0-15 Ottimo dritto incrociato di Matteo e cross stretto di dritto di Djokovic in rete. Berrettini comunque non si fa impressionare ed ottimo servizio esterno. 2-2 in questo primo set. Nole va a servire. 40-30 Sbaglia ancora con il rovescio incrociato ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 1-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio-dritto ad uscire del serbo. Ottima seconda di servizio, al corpo, e 1-1 nel primo set. Nole in battuta. Vantaggio Berrettini, ottimo servizio slice esterno dell’azzurro e palla dell’1-1. 40-40 Giocata di volo a rete per Berrettini e si va ai vantaggi. 40-30 Ottimo servizio centrale, molto forte, di Berrettini e palla dell’1-1 per l’azzurro. 30-30 ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : si comincia a Londra! L’azzurro cerca l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: Lo ha fatto a proprio modo, senza urlare ai quattro venti di aver centrato l’obiettivo, ma con umiltà e stupore. Quanto fatto nella stagione è paragonabile ad un quadruplo salto mortale e mezzo avanti carpiato del mondo dei tuffi. 14.52: Le immagini di quei tempi erano sbiadite dall’inevitabile scorrere del tempo e ci ha pensato il romano a rinverdire i vecchi ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : debutto da brividi a Londra per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Berrettini-Djokovic – Il programma delle ATP Finals (10 novembre) – La presentazione delle ATP Finals (10 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, valido per le ATP Finals 2019 di tennis. Sul campo della O2 Arena il romano fa il suo esordio assoluto in questa competizione, affrontando il n.2 del mondo. Una ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese domina il veterano francese! Berrettini vola alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.45 Denis Shapovalov batte Gael Monfils 6-2 6-2 in un’ora esatta e giunge in semifinale a Parigi-Bercy: si tratta della quarta in un 1000, dopo quelle in Canada, a Madrid e Miami quest’anno. Un match senza storia, in cui il canadese ha dominato il francese, mai in partita: il pubblico resta deluso dalla prestazione del suo ...

LIVE Monfils-Shapovalov - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : ultima chance per Berrettini per accedere alle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini si qualifica alle ATP Finals se… Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Gael Monfils e Denis Shapovalov, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi, non prima delle ore 19.30 ci sarà la sfida che opporrà il francese al canadese. Oggi si completa il quadro dei qualificati alle ATP Finals: per ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 3-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il francese domina il romano e vince! Finals in bilico per l’italiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP Finals SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 23.31 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.30 Cattive notizie per Matteo Berrettini: Jo-Wilfred Tsonga gioca in maniera sublime come i tempi migliori e batte l’italiano 6-4 6-3, portandosi al terzo ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 2-5 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese! Match compromesso per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 2-5 Tsonga conferma il break: l’italiano dovrà restare in partita. 40-15 Il transalpino non lascia scampo all’italiano: Berrettini non trova il campo. 30-15 Sembra rispolverato Tsonga: il francese sta ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 2-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il francese domina il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 2-3 Secondo turno a zero per Tsonga: si prosegue con l’equilibrio del match. 40-0 Il #35 al mondo sfodera grande tennis: serie di diritti e palla corta. 15-0 Sesto ace per Tsonga. 2-2 Bene Berrettini che esce da ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 0-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese che vince il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 30-15 Ancora un buon servizio e diritto. 15-15 Ottima prima centrale e rovescio radente di Berrettini. 0-1 Terzo game di fila di Tsonga che salva una palla break come nel primo parziale. AD-40 Servizio e rovescio ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese che vince il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 22.52 Matteo Berrettini, dopo aver cominciato a rilento ed aver recuperato sotto 0-3, subisce un gioco su un ritmo una spanna avanti da parte di Jo-Wilfred Tsonga, che, sfruttando la lentezza e prevedibilità dal lato ...