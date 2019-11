La governabilità spagnola in bilico

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) La ripetizione del voto non ha risolto la situazione politica in Spagna e se possibile l’ha resa più complicata.Una campagna elettorale tutta emotiva giocata attorno alla specificità della crisi territoriale in Catalogna e che ha ignorato per una buona parte i temi dello sviluppo, della giustizia sociale quasi occultando i dati della disoccupazione che sono preoccupanti, secondi solo dopo la Grecia, e la popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà o che rischia di fare parte di questa condizione che rappresenta fra il 15 e il 20 per cento.Così si spiega l’avanzata della destra che non ha più complessi di sentirsi erede del Franchismo e che ha avuto in regalo dal Governo Socialista di Sanchez una solenne manifestazione celebrativa in occasione della esumazione della salma di Francisco Franco;Se i sondaggi ufficiali delle 2000 ...

