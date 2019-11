Ilva e ArcelorMittal | Vespa sul governo | ' Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio'

Ilva - ArcelorMittal gioca le ultime carte : esuberi e altoforno 2 acceso : Su un aspetto non c'è più alcun dubbio: a questo punto il ripristino dello scudo penale non è considerato sufficiente da ArcelorMittal per ritirare l'annunciato addio...

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Caso ArcelorMittal - caro Conte Come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese Come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Ex Ilva : lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal : Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multinazionale per provare a trovare una soluzione alla vicenda dello stabilimento pugliese. Ma intanto il ministro degli Esteri Di Maio torna ad attaccare i Mittal: «Si siedano al tavolo e ritirino quel ricatto»

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Combattiamo tutti insieme - facciamoci rispettare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - sarà battaglia legale durissima. Combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal - dice la Deutsche Bank : Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

Ex Ilva - quando l’ad di ArcelorMittal criticava ArcelorMittal : “Taranto per loro è una solo una filiale dell’impero. Quanti dubbi sulla gara” : Lucia Morselli aveva capito tutto molto tempo fa. Lo scorso anno profetizzò che Taranto, per ArcelorMittal, sarebbe stata “una delle tante filiali di un impero che ha il suo centro altrove”. Insomma, sacrificabile all’occasione come sta avvenendo 16 mesi dopo. Chissà cosa ne pensa ora la manager 63enne dei piani del colosso dell’acciaio con sede in Lussemburgo. Perché quelle frasi le pronunciò quando era al vertice di ...

Mercato e Moody's a gamba tesa "ArcelorMittal via subito dall'Ilva" : Non ci voleva. Non sono il Mercato, ma anche le agenzie di rating. Mentre il Governo attende la risposta dei Mittal dopo il vertice di mercoledì al termine del quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato 48 ore al colosso dell’acciaio franco-indiano per una retromarcia sul recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, Moody’s Segui su affaritaliani.it

Mercato e Moody's a gamba tesa 'ArcelorMittal via subito dall'ex Ilva' : Non ci voleva. Non sono il Mercato, ma anche le agenzie di rating. Mentre il Governo attende la risposta dei Mittal dopo il vertice di mercoledì al termine del quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato 48 ore al colosso dell’acciaio franco-indiano per una retromarcia sul recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, Moody’s Segui su affaritaliani.it

ArcelorMittal - a Taranto sciopero di 24 ore nell’impianto dell’ex Ilva : Dalle ore 7 della mattina di venerdì 8 novembre, è scattato uno sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. La protesta dei sindacati contro l'annunciato disimpegno della multinazionale anglo-indiana, che ha avviato la procedura di retrocessione dei rami d’azienda, non ha trovato il sostegno del sindacato Usb mentre nello stabilimento ArcelorMittal ...

Ex Ilva - Calenda : "Un piano in 3 mosse per ArcelorMittal" : Carlo Calenda non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella politica italiana, ma da quando ha detto addio al Partito Democratico mentre andava prendendo forma il nuovo esecutivo è diventato più attivo e sempre pronto a fornire il proprio punto di vista. O la possibile soluzione, come nel delicato caso dell'ex Ilva di Taranto che sta facendo tremare l'esecutivo di Conte in queste ore.Con un video diffuso sui suoi canali ...