Il multiplayer di Death Stranding ha cambiato le regole del gioco - editoriale

Kojima si dice orgoglioso della positività portata dal multiplayer di Death Stranding : Death Stranding presenta una componente multiplayer molto importante nell'ecosistema di quella che è l'esperienza finale di gioco, e si tratta di una serie di meccaniche online molto particolari e a tratti mai viste implementate in questo modo in un gioco fin ad ora.Ebbene, in occasione di un'intervista, Hideo Kojima, parlando ai microfoni di PlayStation Access, si è detto particolarmente orgoglioso dell'approccio positivo al gioco comportato ...

Death Stranding Guida : Bonus pre-order - consegne - equipaggiamenti e multiplayer asincrono : Death Stranding è ufficialmente disponibile nei negozi, in questa corposa Guida vi spiegheremo come e dove riscattare i Bonus pre-order, gli equipaggiamenti, come funzionano le consegne e il multiplayer asincrono. Death Stranding: Guida alle consegne Partiamo parlandovi fin da subito della principale meccanica di gioco, ossia le consegne. In Death Stranding trascorrete buona parte del tempo ad effettuare consegne di ...

Death Stranding : Hideo Kojima svela nuove informazioni su multiplayer - "game over" e molto altro ancora : In un'intervista con Famitsu, Hideo Kojima è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, svelando interessanti dettagli su multiplayer, il sistema di "like" e non solo.Se innescherete un "Void Out" (ovvero quando Sam viene divorato dai mostri o preso dagli Homo Demons) nella mappa si genererà un cratere e tutti gli edifici e le infrastrutture in quella zona scompariranno. Questo cratere tuttavia esisterà solo nel vostro mondo. Con il ...

Il deathmatch muore in DOOM Eternal : id Software spiega il nuovo multiplayer : Gli amanti degli sparatutto in prima persona farebbero bene a tenere d'occhio DOOM Eternal, nuova incarnazione di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. In uscita il prossimo 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia - il servizio per il gaming in streaming del colosso di Mountain View - il demoniaco FPS promette di essere ancora più indiavolato del suo predecessore, che nel 2014 ha segnato un vero ...

Il multiplayer di Death Stranding non richiederà un abbonamento PlayStation Plus : Per chi non lo sapesse, Death Stranding offrirà un'esperienza multiplayer piuttosto diversa da quella a cui la maggior parte dei giocatori è abituata, e mentre non ci sarà nessun avversario o cooperazione, molti hanno ipotizzato che l'online potrebbe influire pesantemente sul titolo e che quindi sarà necessario un abbonamento Plus. Bene, ora apprendiamo che l'atteso gioco non richiederà un abbonamento a PlayStation Plus.Nella pagina di preordine ...

Nuovi dettagli per il multiplayer di Death Stranding : i giocatori potranno trasformare il terreno e costruire strade : Come probabilmente saprete, l'atteso Death Stranding offrirà ai giocatori una componente multiplayer e, in occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha voluto condividere maggiori dettagli al riguardo.Death Stranding, come detto in precedenza, presenterà un gameplay multiplayer online asincrono, questo significa che si giocherà in solitaria ma costantemente connessi con altri giocatori e questo permetterà agli utenti di aiutarsi nel loro ...