Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme in treno | pace fatta dopo la registrazione di

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Sono passate meno di 24 ore dall'ultimadi Uomini e Donne Over: le anticipazioni del web, hanno informato i fan dell'ennesima lite che c'è stata in studio tra Ida e. Oggi, domenica 10 novembre, il cavaliere ha pubblicato su Instagram una Stories in cui appare sorridente al fianco della compagna: i due viaggiavanoin, probabilmente verso la città di lei, Brescia. Ida esi chiarisconola discussione a U&D Il tira e molla tra Ida, continua: in un solo giorno, infatti, i due hanno sia discusso furiosamente che fatto. A confermare la serenità ritrovata dalla coppia, è stato il cavaliere del Trono Over con un video che è apparso sul suo profilo Instagram nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 novembre. Il pugliese, probabilmente per smentire le voci che stavano circolando da qualche ora su una ...

zazoomblog : “Game over”. Uomini e Donne Ida Platano scoppia in lacrime in studio - #“Game #over”. #Uomini #Donne #Platano - Noovyis : (“Game over”. Uomini e Donne, Ida Platano scoppia in lacrime in studio) Playhitmusic - - zazoomnews : “Game over”. Uomini e Donne Ida Platano scoppia in lacrime in studio - #“Game #over”. #Uomini #Donne #Platano -