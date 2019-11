C' è un accordo segreto per riportare i migranti in Libia

Migranti - accordo segreto tra Malta e Tripoli per riportarli in Libia : Secondo l'edizione domenicale del quotidiano Times of Malta, libiri e maltesi avrebbero siglato un accordo segreto per il quale La valletta avvertirebbe le motovedette libiche in caso di barconi nel Mediterraneo per recuperare i Migranti e riportarli in Libia. La Ong Alarm Phone denuncia: "Viola le convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo".Continua a leggere