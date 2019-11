Carpi | contestatori fischiano e insultano Salvini | lui | ' Cadrà il muro dell' Emilia'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Matteoè arrivato questa mattina verso le 10 a, in occasionea campagna elettorale per le prossime elezioni regionali inRomagna del 26 gennaio. La strategia politica portata avanti dalla Lega in Umbria ha funzionato, permettendo a Donatella Tesei di vincere. Meno di tre mesi separano i cittadinini e romagnoli dalle urne, esta andando di città in città per fare comizi e sostenere la candidata a presidente Lucia Borgonzoni....

