Titoli e aperture | il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody' s 

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) Il premier Giuseppeva dagli operai dell', e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio diun'azienda pubblica divide pero' i politici. Il ministro degli Esteri e leader del M5S Luigi Di Maio: la società ArcelorMittal deve rispettare gli impegni. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Se il mercato fallisce, tocca allo Stato". E c'è pero' anche's che avverte: rating a rischio per i franco-indiani se non lasciano l'Italia. CORRIERE DELLA SERAva dagli operai Il premier: "Non ho la soluzione in tasca". Divide l'ipotesi di un'azienda ...

contribuenti : Titoli e aperture: i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola - zazoomblog : Titoli e aperture: i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola - #Titoli #aperture: #retroscena - Notiziedi_it : Titoli e aperture: i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola -