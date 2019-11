Quattro roghi in sei mesi | cosa sta succedendo a Centocelle

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) Alledi sabato notte il rogo divampato nel Baraka Bistrot, locale notturno con attenzione alla musica jazz in via dei Ciclamini a, periferia della prima cintura urbana, ha fatto ricordare agli abitanti più anziani della zona i fantasmi di decenni bui - fatti di episodi di sangue legati a malavita locale e terrorismo - che apparivano ormai alle spalle. Per la quarta volta negli ultimi 6infatti un locale serale ha preso fuoco, con sospetto didi natura dolosa che potrebbero essere legati a ripicche da parte di chi controlla lo spaccio nel quartiere. A poche centinaia di metri dal bistrot c'è il caffè letterario Pecora Elettrica, presidio antifascista e antimafia di via delle Palme, dato alle fiamme il 25 aprile - ricostruito a tempo record grazie a 50mila euro raccolti con un crowdfunding - e nuovamente bruciato mercoledì scorso, la ...