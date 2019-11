Pd | ‘Tutta un’altra storia’ | prossimo fine settimana Bologna

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Al via ‘Tutta un’altra storia. Gli anni 20 del 2000’, una tre giorni di apertura, partecipazione, confronto, che il Pd e la sua fondazione presieduta da Gianni Cuperlo, che debutterà proprio in questa occasione, hanno voluto organizzare adal 15 al 17 novembre. Una assemblea aperta a tutti coloro che vorranno iscriversi e che vedrà la partecipazione di esponenti della società civile, del mondo produttivo, sindacale, culturale del Paese oltre che di membri del Governo, dirigenti e amministratori del Partito democratico. “In un momento in cui si fanno cene per celebrare Mussolini e il fascismo, si mette sotto scorta una sopravvissuta di Auschwitz, si negano agli studenti i fondi per il Viaggio della Memoria, non possiamo permettere -si legge in una nota di presentazione dell’evento- che gli anni 20 del 2000 siano ...

