Paura per Camilla Parker Bowles | Infezione respiratoria in peggioramento

Camilla Parker - Paura per la moglie del principe Carlo : “Ha una grave infezione respiratoria - cancellati tutti i suoi impegni” : Sarebbe dovuto essere il primo evento ufficiale di Camilla Parker insieme al principe Harry e Meghan Markle: e invece la Duchessa di Cornovaglia, consorte del principe Carlo, ha dovuto rinunciare ai suoi impegni ufficiali costretta a letto da una grave infezione respiratoria, come riferiscono i tabloid britannici. Camilla è malata da qualche giorno: mercoledì aveva cancellato una cena di gala per il duecentesimo anniversario della nascita del ...

Ilona Staller : ‘ho Paura per mio figlio’ - Ludwig non risponde più a messaggi madre : Roma – “Ho paura per mio figlio“. La preoccupazione di una madre, Ilona Staller. Ludwig, 26 anni, avuto da Cicciolina con Jeff Koons, è nei guai per droga, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso, alcune settimane fa, in un appartamento a Roma insieme a tre ragazzi del Gambia. Nella casa nella zona di Roma Nord, sulla Cassia, sono stati trovati eroina e hashish. Gli altri tre ‘coinquilini’ sono finiti agli ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - Paura di un flop per Pd e M5S - sale ancora la Lega : In Emilia Romagna sembra quasi chiaro che si giocheranno le sorti del governo Conte Bis. Nei partiti che compongo la maggioranza giallorossa ci sono molti componenti in fibrillazione sia nel Pd che nel M5S. Nel Pd, in particolare, la paura di perdere nella regione rossa per eccellenza è tanta ma, secondo i Sondaggi, fondata. La Lega, anche in Emilia Romagna, sta galoppando, ed è arrivata al 34,3% dei consensi. Una percentuale ...

Paura per i vigili del fuoco a Bologna - Tir esplode sull’A1 : 2 pompieri feriti : I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire con una chiamata di emergenza che avvertita delle fiamme che avevano avvolto un mezzo pesante fermo sull'autostrada A1. Durante le operazioni di spegnimento però c'è stata una esplosione che ha sbalzato via i pompieri che si trovavano più vicino al mezzo. Due i feriti che sono stati sbalzati via e hanno riportato fratture e lesioni.Continua a leggere

Maltempo - Paura a Santa Marinella per un tornado sul porto : barche capovolte - gravi danni [FOTO] : Una tromba d’aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni. L'articolo Maltempo, paura a Santa Marinella per un ...

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta Paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Amsterdam - Paura all'aeroporto per un possibile tentativo di dirottamento ma è «un falso allarme» : Sul volo di Air Europe per Madrid. La compagnia: «È stato attivato, per errore, un allarme. Non è successo nulla»

Terremoto - Paura nel Centro Italia : torna l’incubo della notte in tenda per chi non si sente al sicuro : Una tenda riscaldata per accogliere chi non si sente sicuro in casa: questa l’ipotesi al vaglio in queste ore dell’amministrazione e della protezione civile di Balsorano (L’Aquila), epiCentro della scossa di magnitudo 4.4 delle ore 18.35. “ll sisma – ha spiegato all’AGI il sindaco, Antonella Buffone – non ha prodotto danni, nemmeno lievi, ad eccezione di una scala esterna di un vecchio casale ...

Incidente in autostrada - Paura per la campionessa di sci Sofia Goggia. Cosa è successo : Nuovo Incidente automobilistico per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di sci italiana è rimasta coinvolta in uno scontro fra diverse automobili mentre si trovava sull’autostrada A4: secondo le prime informazioni la giovane atleta, originaria di Bergamo, ha avuto un Incidente all’altezza di Desenzano, in provincia di Brescia. Il tamponamento sarebbe avvenuto mentre la ventiseienne viaggiava in direzione Milano. Nello schianto sarebbero ...

Piero Angela - Paura per un incidente in casa. «Ora sto bene - un abbraccio al mio pubblico» : paura per Piero Angela, il celebre divulgatore scientifico televisivo che da tanti anni ci fa compagnia sulle reti Rai con la sua Quark e Superquark. Il conduttore, 90 anni (91 a...

Amsterdam - il pilota di un aereo tira l’allarme per sbaglio : ?si scatena la Paura dirottamento : Su un velivolo in partenza da Amsterdam direzione Madrid. Coinvolta la polizia militare e informato anche il premier olandese Rutte