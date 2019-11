Imperia | fa parkour sul tetto della piscina ma cade e fa un volo di sei metri | grave

Fonte : fanpage

(Di sabato 9 novembre 2019) E' ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata un ragazzo di 14 anni vittima di un incidente verificatosi a: stava facendosopra ildi unachiusa per lavori di ristrutturazione quando ha perso l'equilibrio, si è schiantato contro un oblò in plexigas e ha fatto undi 6. Indaginipolizia.

riviera24sport : Ragazzo cade a Imperia, l’Asd Capoeira Sanremo: «Non faceva parkour, è uno sport per mettere il proprio corpo in si… - riviera24 : Imperia, cade dal tetto della piscina mentre fa parkour: 14enne in ospedale -