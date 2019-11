Fabio De Luigi ' Gli uomini d' oro? È una svolta nella mia carriera' | Verissimo

Questione di karma : trama - cast e curiosità del film con Elio Germano e Fabio De Luigi : Sabato 9 novembre, in prima serata dalle 21.25 circa in poi su Rai1, va in onda il film del 2017 Questione di karma, una commedia scanzonata e brillante che vede soprattutto nell’interazione tra i due protagonisti – Elio Germano e Fabio De Luigi, particolarmente ben assortiti – il suo principale punto di forza. La storia di un incontro improbabile tra due persone ancor più improbabili che però dà luogo alla nascita di un legame ...

Gli Uomini D’Oro - il film con Fabio De Luigi è il noir all’italiana che non ti aspetti : Una sorpresa Gli Uomini D’Oro. Avevamo lasciato Vincenzo Alfieri alla regia d’esordio de I Peggiori, una commedia di supereroi carina, divertente, però esile. E troppo debitrice verso i suoi modelli statunitensi riletti alla luce di Smetto Quando Voglio e Jeeg Robot. Lo ritroviamo al secondo film, prodotto dai Lucisano, notevolmente maturato e disposto a rischiare di più in un racconto in cui saggiamente sceglie di stare solo dietro la macchina ...

Che tempo che fa/ Ospiti 3 novembre : Fanny Ardant e Fabio De Luigi da Fabio Fazio : Che tempo che fa, Ospiti e anticipazioni del 3 novembre: ecco chi ci sarà in studio da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2.

“Gli uomini d’oro” con Fabio De Luigi - Edoardo Leo - Giampaolo Morelli dal 7 novembre al cinema : Un crime metropolitano ispirato a un’incredibile storia vera. Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e ...

La peggior settimana della mia vita : trama - cast e curiosità del film con Fabio De Luigi : Uscito al cinema nell’ormai non più così vicino 2011, La peggior settimana della mia vita è una commedia diretta da Alessandro Genovesi che mette insieme un cast di tutto rispetto composto da Cristiana Capotondi, Alessandro Siani, Chiara Francini e Antonio Catania nonché, nel ruolo principale, un ispiratissimo Fabio De Luigi. La pellicola va in onda sabato 12 ottobre su Italia Uno dalle 21.10 circa in poi. La peggior settimana della mia ...