Classe | umorismo e stoccate Era un gigante della canzone

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Antonio Lodetti I grandi successi estivi, le rotonde sul mare, l'ironia e la polemica contro i cantautori con «sponsor politici» La sua ultima apparizione è del 22 aprile 2013... Fu al concerto in ricordo di Franco Califano (di cui era molto amico) dove cantò Questo nostro grande amore, il brano che il cantautore romano aveva scritto per lui. Ma era ancora in contatto con l'ambiente musicale che conta, e di cui ha fatto parte per oltre mezzo secolo. Fred Bongusto, il cantante confidenziale per eccellenza, se n'è andato a 84 anni dopo una lunga malattia. Faceva parte di quella generazione di crooner che animarono i night club e facevano innamorare e ballare la gente negli anni Sessanta e Settanta, sfidando Nicola Arigliano (più spostato sul versante jazz), Johnny Dorelli (più pop), Teddy Reno, Emilio Pericoli e il suo amico Peppino Di Capri che lo ha commemorato dicendo: ...

DjPolystation : @Garukan2 Sempre più simpatici dei miei vecchi compagni di classe. Li il top dell'umorismo era rispondere 'a mammeta' ai prof ??????? - Garukan2 : Umorismo nella classe di Garu! PT. 2 - sku skuuuu - se si dicono le parolacce in arabo allora sei mega funny ?? - *… - Garukan2 : Umorismo nella classe di Garu! PT. 1 Compagno: *starnutisce* Altro compagno: salute Tutti: AHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHA -