AMA | bonificata discarica in via Marchetti

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019) Municipio XI. AMA:in via, rimosse 20 tonnellate di materiali. Si rende noto che la scorsa settimana AMA, d’intesa con il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ha effettuato la bonifica dellasegnalata in via(zona Muratella, Municipio XI). L’intervento, che ha richiesto due giorni di lavoro, ha permesso di rimuovere e avviare presso i centri di trattamento/recupero circa 20 tonnellate di materiali vari. Sul posto sono stati impegnati complessivamente 3 operatori e con l’ausilio di 1 mezzo speciale (bobcat). ​Purtroppo, il fenomeno di scarico abusivo di rifiuti è un comportamento criminoso che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comporta uno sforzo supplementare degli operatori di zona Ama presenti sul territorio per ripristinare il decoro, distogliendo quindi risorse dai servizi ordinari per la tutela ...