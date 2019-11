The End Of The F***ing World 2 funziona | ma forse la sola Alyssa avrebbe fatto meglio

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) The End Of The2 ha superato la prova di un seguito non basato sul materiale originale da cui era tratta la storia: la seconda stagione dell'acclamata serie inglese è riuscita ad espandere un universo narrativo che era destinato a concludersi con la prima, visto che la graphic novel di Charles Forsman da cui la serie è tratta non ha un seguito. Più dark e drammatica della prima, questa seconda stagione della serie approdata su Netflix lo scorso 5 novembre continua ad avere un fascino speciale e molto raro: un caso peculiare in cui si bilanciano perfettamente dramma adolescenziale, thriller e tanto, tanto sensazionale humor nero, il tutto con una cornice visiva da noir, una sceneggiatura con chiari riferimenti cinematografici e una colonna sonora di gran classe che fa da contrappunto quasi onnipresente alla narrazione. ATTENZIONE SPOILER! La seconda stagione ...

