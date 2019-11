Resta la via al padre dei Gulag | il Pd non vuole cancellare Lenin

Ladri svaligiano una casa - portano via gioielli e soldi ma Restano fulminati dalla bellezza della padrona di casa e le lasciano un messaggio : sei bellissima quando dormi…i ladri : Due ladri sono entrati dalla finestra di una villa e hanno iniziato a svuotarla portando via tutto quello che ritenevano di valore. I due banditi si sono accorti che i padroni di casa dormivano separatamente, lui a letto e lei sul divano e sono rimasti, in particolar modo attratti dalla bellezza della proprietaria di casa, tanto che prima di fuggire con tutta la refurtiva le hanno voluto fare un regalo. Sul cellulare della donna hanno ...

Pavia : rapina farmacia con coltello da cucina - arRestato : Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Ha rapinato una farmacia a Mortara, in provincia di Pavia, ma è stato riconosciuto ed è stato arrestato. L'uomo, un 32enne residente a Mortara, con precedenti di polizia, nel pomeriggio è entrato a volto scoperto nella farmacia e ha minacciato la farmacista con un grosso

Incidente a Musile di Piave : Alberto Antonello Resta in coma - medici rinviano il risveglio : Il ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente stradale di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove i medici lo tengono sedato e in coma a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.Continua a leggere

Upas anticipazioni all'8 novembre : Diego Resta in carcere - Andrea fa un viaggio tempestoso : Un posto al sole, la soap opera napoletana che va in onda dal 1996, continua ad avere parecchio successo su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 rivelano che Diego Giordano rimarrà ancora in carcere con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Infine Filippo Sartori, dopo un avvenimento che l'ha coinvolto alle Canarie, si sentirà in di colpa verso i confronti di Serena. Un posto al sole: Franco ...

Pavia : tenta di strangolare la compagna - arRestato : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Ha aggredito e provato a strangolare la compagna. A Stradella, in provincia di Pavia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna, visitata in pronto soccorso, è stata dimessa con un

Pavia : trovati con fucile a canne mozze - arRestati padre e figlio : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Avevano con loro un fucile a canne mozze e le munizioni. A Vigevano, in provincia di Pavia, la polizia ha arrestato due persone di 55 e 41 anni rispettivamente padre e figlio. L’operazione nasce dalle indagini avviate dopo una lite avvenuta lo scorso 19 ottobre quando,

Modena. Lo stupratore di via Divisione Acqui arRestato a Guidizzolo : È stato arrestato oggi il presunto autore dello stupro avvenuto nel cantiere del condominio di cohousing di via Divisione Acqui,

Voleva aiutare un automobilista! Travolti e sbalzati da viadotto mentre pRestano soccorso : Un gesto di solidarietà compiuto per soccorrere un automobilista in difficoltà è costato la vita a due uomini in provincia di Avellino. Il 52enne Carmine Molisse e il 64enne Antonio De Feo si sono fermati su un viadotto della statale Ofantina bis, nei pressi dello svincolo di Montemarano, per portare aiuto ad un'auto rimasta in panne sulla strada. Il dramma si è consumato appena i due sono usciti dal loro veicolo. Una vettura che procedeva nella ...

VIDEO Yuzuru Hanyu vince Skate Canada con una pRestazione mozzafiato. Riviviamo il programma libero : Il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu ha vinto agilmente Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. L’alieno allenato da Brian Orser ha mandato totalmente su di giri il pubblico del Prospera Place di Kelowna, realizzando una performance dall’incredibile contenuto tecnico e dall’ineguagliabile spessore artistico. Dopo un inizio non facile, dettato da un arrivo non tenuto nel quadruplo ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “PRestazione incredibile. L’auto è ottima - indipendentemente dal via avremo le nostre chance” : Seconda pole position della stagione per Max Verstappen nel GP del Messico 2019 di F1. L’olandese continua la tradizione positivissima con l’Autodromo Hermanos Rodriguez che lo ha visto trionfare negli ultimi due anni e partirà domani davanti a tutti. Un giro perfetto in 1:14.758 ha classificato l’olandese davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, le favoritissime della vigilia. “Giornata ...

A Narni Di Maio lancia la sua "terza via". Il gelo con Conte Resta e si vede : Le braccia di Luigi Di Maio restano immobili. Le mani incrociate. Eccola la distanza. Lo stato d’animo del capo M5s viene tradito dai suoi gesti. Ad abbracciare il premier Giuseppe Conte proprio non ce la fa e neanche a prendere parte con slancio ed entusiasmo a quella che ormai è già passata alla storia come la “foto di Narni”. Perché è qui, in Umbria, che Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto ...

Monza - pianifica via sms l’aggressione al suo ex fidanzato : arRestata 19enne e due complici : Aveva pianificato tutto, stando alla procura di Monza, Marina Spinelli, 19 anni, studentessa, arrestata per tentato omicidio. La ragazza originaria di Sesto San Giovanni in un sms avrebbe dato l’ordine per una aggressione: “Deve morire a calci in bocca, deve finire nel sangue”. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazzina dagli inquirenti è considerata la mandante dell’aggressione avvenuta nei giardini di San Rocco a ...

Strage di Ustica - così gli studenti hanno Restaurato il relitto dell’Itavia : “Eravamo in soggezione - poi ci siamo sentiti utili” : “Non si vedevano più nemmeno le scritte della compagnia Itavia, ora la vernice rossa ha ripreso un po’ di lucentezza”. Sono soddisfatti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che hanno ripulito e mappato il relitto dell’aereo Dc-9 precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, al largo dell’isola di Ustica. Lo dicono con il rispetto di chi sa di aver lavorato su un pezzo di storia, quello di una notte di guerra aerea costata la ...

ArRestato Casimiro Lieto - autore Rai. L'azienda : «Avviata risoluzione contratto» : C'è anche il produttore e autore Rai Casimiro Lieto, accusato di concorso in corruzione, nel terremoto giudiziario che si è abbattuto sulla Commissione Tributaria di Salerno...