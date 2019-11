Otto e mezzo | Marianna Aprile | Conte all' Ilva è un atto politico importante Di

Commercio : accordo Ue-Cina - Corrao (M5S) 'in lista Igp nessun prodOtto del Mezzogiorno' (2) : (Adnkronos) - "Mi auguro - conclude Corrao - che la nuova Commissione, che ancora tarda ad insediarsi, riveda questo metodo assolutamente errato di creare liste di prodotti da salvaguardare e di sacrificare le produzioni del meridione. Si pensi piuttosto ad un metodo per individuare controlli ed azi

Commercio : accordo Ue-Cina - Corrao (M5S) 'in lista Igp nessun prodOtto del Mezzogiorno' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Sull’accordo tra Europa e Cina sul riconoscimento di cento prodotti Igp c’è veramente poco da festeggiare perché nella lista dei prodotti da tutelare e promuovere non ve n’è nemmeno uno del Mezzogiorno. Niente pecorino sardo, niente pomodori Igp di Pachino. Cambia il g

Paolo Mieli a Otto e mezzo : "Il governo Pd M5s e Renzi peggiore di quello con la Lega - meglio tornare al voto" : Oltre ogni immaginazione. L'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, regala un giudizio spietato sul governo giallorosso, alla luce del devastante spettacolo offerto all'Italia e al mondo sulla crisi dell'Ilva e la totale dimostrazione di impotenza esi

Otto e mezzo - Annalisa Cuzzocrea accusa Pd e Di Maio : "Auto-sabotaggio nel governo" : Un caso di "autosabotaggio" nel governo. A Otto e mezzo ospite in studio è Annalisa Cuzzocrea, giornalista di Repubblica che da anni segue da vicino il Movimento 5 Stelle. "Il governo - spiega - ha una colpa molto grave". Si parla di Ilva, su cui si è innescata una drammatica crisi che rischia di tr

Ex Ilva - Travaglio a ‘Otto e mezzo’ : “È incredibile dare colpa a chi ha tolto scudo penale anziché ai governi che hanno fatto 12 decreti salva-Ilva” : “Ex Ilva? È semplicemente incredibile che si dia la colpa a quelli che hanno tolto quell’inverecondo scudo penale a questi signori, anziché a coloro che hanno fatto 12 decreti salva-Ilva per sottrarre tre gestioni di una fabbrica inquinante, avvelenatrice e omicida nel corso degli ultimi 7 anni all’azione della magistratura“. È il j’accuse del direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, alla stampa italiana ...

Prima a Otto e mezzo - poi a Quarta Repubblica. La curiosa 'maratona' di Calenda - Sallusti e Telese : Prendi due programmi su due reti concorrenti con tre ospiti identici, uno stesso tema su cui farli confrontare e mandali in onda a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro. Una fantasia? No, piuttosto l’esatta cronaca di ciò che è accaduto lunedì sera poco dopo l’ora di cena.Da una parte La7, dall’altra Rete 4, nel primo caso Otto e mezzo, nel secondo Quarta Repubblica. Lilli Gruber invita Carlo Calenda, Luca Telese e Alessandro Sallusti in ...

Otto e mezzo - Scanzi attacca Di Maio : 'L'esperimento te lo fai a casa tua - non in Umbria' : Le elezioni Regionali in Umbria potrebbero avere lasciato il segno nei rapporti tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle. In attesa di capire in che modo si evolveranno le cose a livello nazionale ed eventualmente quello che sarà il destino del governo giallorosso, Luigi Di Maio ha, di fatto, già dichiarato fallito l'esperimento di corsa a braccetto tra dem e grillini nelle elezioni umbre. Tuttavia, Andrea Scanzi, ospite della ...

Otto e mezzo - Sgarbi sulle regionali in Umbria : "Catastrofe Pd-M5s - quanto prenderà Salvini". Cifre mai viste : "Non ha bisogno di speculare". Vittorio Sgarbi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, prevede per Matteo Salvini una larga e storica vittoria alle regionali in Umbria del 27 Ottobre, anche al di là delle polemiche sulla sicurezza e le misure carenti del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Leggi

Otto e mezzo - Massimo Cacciari : "Una sconfitta netta di Pd-M5s in Umbria avrà conseguenze per il governo" : Massimo Cacciari fa la sua profezia sugli effetti del risultato delle elezioni regionali in Umbria. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il filosofo sostiene: "Se la sconfitta di Pd e Movimento 5 Stelle in Umbria sarà netta ci saranno delle conseguenze per il governo". O meglio. Secondo Cac

Otto e mezzo - GIletti contro Boschi : 'Pd partito tasse? Era dentro - non era scomparsa' : Sono passate poche settimane da quando Matteo Renzi ha scelto di distaccarsi, assieme ai propri fedelissimi, dal partito Democratico. È nato Italia Viva, un nuovo soggetto politico che, secondo molti, presto potrebbe anche spostare gli equilibri in seno alla maggioranza e in vista di possibili nuove elezioni. Quello che è certo è che, quasi volendosi togliere il passato di dosso, i toni utilizzati dai membri del nuovo partito nei confronti del ...

Massimo Giletti a Otto e Mezzo inchioda Maria Elena Boschi : "Ma se fino a 10 giorni fa era nel Pd?" : Un clamoroso siluro contro Maria Elena Boschi arriva durante Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, nella puntata in onda mercoledì 23 Ottobre. Ospite in studio Massimo Giletti. L'ex sOttosegretaria, pochi giorni fa, ha bollato il suo ex Pd come "il partito delle tasse". Dunque l

Mondo di mezzo - condanna definitiva per Otto : eseguito l’arresto. In carcere l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Coratti : La sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere l’accusa di mafia e che prevede un rinvio per gli imputati più importanti, è diventata però definitiva per altri. Nella notte i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Roma per 8 persone. Le porte del carcere si sono aperte per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Mirko ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber parla di manette? Sceglie questo titolo e invita Marco Travaglio : Si parla di manette a Otto e Mezzo, il salottino di super-sinistra dove conduce Lilli Gruber su La7? Non poteva dunque mancare lui, il re dei manettari, Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e house organ del M5s. Ovviamente in studio per parlare del carcere per gli evasori fiscali. Tema a

Otto e mezzo - Giuseppe Conte condannato. Damilano : "Prima era condizionato da Salvini - ora..." : Dalla padella alla brace, da Matteo Salvini a Dario Franceschini e compagni. Il direttore dell'Espresso Marco Damilano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, riassume in poche battute la condizione politica ed esistenziale di Giuseppe Conte: "Prima era condizionato dalla Lega, ora è condizionato da