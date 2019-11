Maltempo | allerta meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’allerta meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Previsioni meteo 8 novembre - Italia nella morsa del Maltempo : allerta temporali in 15 regioni : Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il Maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e Maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...

Allerta Meteo - Italia tra due “bombe” di Maltempo : violenti temporali risalgono lo Jonio mentre inizia il nuovo peggioramento da Nord/Ovest : L’Italia è in queste ore stretta tra due “bombe” che alimentano forte maltempo alle due estremità Nord/occidentali e sud/orientali del Paese: dopo il tornado di stamattina a Genova, infatti, sta peggiorando nuovamente il tempo al Nord/Ovest dove in serata si verificheranno i primi forti temporali che apriranno un nuovo brusco peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico. Intanto abbiamo avuto qualche ora di tregua ...

Ancora allerta meteo in Campania : anche domani il Maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Previsioni meteo 7 novembre - neve e Maltempo sull’Italia : allerta in sette regioni : Che tempo farà domani, giovedì 7 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali di forte intensità al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 7 regioni. Brusco calo delle temperature con l'arrivo di un vortice artico, ma la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - a Venezia in arrivo l’acqua alta : allerta da venerdì 8 Novembre : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 Novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta. Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse d’aria da nord-ovest, di origine polare, ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...