Ilva | Conte vola a Taranto Di Maio | costringere Mittal a restare Jindal si sfila

Ilva - Conte nel pomeriggio a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Ex Ilva, sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal che nega attenzione per gli asset dello stabilimento di Taranto dopo la ritirata di ArcelorMittal....

Ilva - Conte : "Pronti al commissariamento"<br>I sindacati : "Si faccia scudo penale" : Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che l'ex-Ilva non verrà abbandonata al suo destino. Se ArcelorMittal dovesse disimpegnarsi, tradendo definitivamente il piano industriale presentato per vincere la gara, "il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise". Questa è la promessa che il Premier ha fatto ieri ai sindacati durante l'incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Conte avrebbe anche chiesto "alle ...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il governo tratta sugli esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Conte riferisce a Mattarella e lancia un appello all’unità. Fim-Fiom-Uilm scendono in piazza : Il governo lancia un appello a tutte le forze politiche per marciare compatti verso l'obiettivo di salvare l'ex Ilva. Ma la Lega - pur disponibile a sostenere proposte "utili per salvare i posti di lavoro" - va all'attacco, definisce l'esecutivo "incompetente" e, al coro di "elezioni elezioni", chiede all'esecutivo di andare a casa. La maggioranza si dice pronta a mettere in campo ogni iniziativa per salvare i lavoratori (minacciati almeno 5mila ...

Prima l’occupazione - poi tutto il resto. Mattarella preoccupato per l'ex Ilva riceve Conte : “Bisogna fare presto perché diecimila famiglie rischiano di non avere più un lavoro sotto Natale”. Quando stamane il premier Giuseppe Conte è salito al Colle per riferire sui colloqui di ieri con Arcerol-Mittal ha ritrovato davanti a sé un Sergio Mattarella assai “preoccupato” per il futuro dell’ex Ilva. Il Capo dello Stato, nei quarantacinque minuti di colloquio, ha spinto il governo a ...

Ex Ilva - Conte : “Se ci sarà battaglia giudiziaria - sarà del secolo. Lancio un appello ai partiti per la coesione. Nazionalizzare? Si valuta tutto” : “Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare” le richieste di ArcelorMittal per restare a Taranto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poco meno di ventiquattrore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è presentato nello studio di Bruno Vespa su Rai1 e ha ribadito la posizione dell’esecutivo. “Non è un problema legale“, ha detto, “perché una battaglia legale ...

