Il welfare ai tempi dell’evoluzione tecnologica

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) In che modo le moderne tecnologie possono essere utilizzate per garantire ai cittadini i diritti sociali previsti dalla Costituzione? Lo sviluppo tecnologico può consentirci di mantenere un buon livello disenza far esplodere la spesa pubblica? Insomma, quali scenari per il futuro dello Stato Sociale? Se ne è parlato questa mattina a Napoli al convegno organizzato dalla Uil pensionati Campania dal titolo “L’evoluzionee l’impatto sul. Un quadro normativo per uno Stato Sociale alla prova del cambiamento”. Ai saluti del segretario generale della Uil Campania Giovanni Sgambati e all’introduzione di Biagio Ciccone, segretario regionale della Uil pensionati, sono seguiti gli interventi di Sergio Buonanno, amministratore Delegato di Invitalia Ventures, Federica Caracò, ingegnere biomedico vincitrice del premio internazionale Health Technology Challenge AIIC, ...

