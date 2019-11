Fonte : quattroruote

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il Gruppo FCA e il Gruppohanno confermato la loro collaborazione presentando al porto di Civitavecchia la, che trasporterà negli Stati Uniti le vetture prodotte nell'area EMEA: tra queste figurano le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, i modelli Promaster e Dodge prodotti in Turchia, la Jeep Renegade e le Fiat 500L e 500X. Consegne settimanali negli Stati Uniti. Il Gruppo FCA spedisce ogni anno circa un milione di veicoli via mare in tutto il mondo grazie anche ai servizi deep sea e short sea della, che può contare su 30 porti tra Europa e Nord Africa. Negli ultimi cinque anni il servizio deep sea ha permesso di effettuare spedizioni settimanali in Messico e negli Stati Uniti. Per trasportare le vetture fino ai porti vengono scelti, in base alle esigenze, i treni o le bisarche: quest'ultime includono nella flotta anche veicoli Natural Power di ultima ...

BramucciMatteo : RT @quattroruote: #FCA e #Grimaldi inaugurano la nave #Grande #Torino, destinata al trasporto oltreoceano dei veicoli del gruppo https://t… - dinoadduci : FCA e Grimaldi - Inaugurata la nave Grande Torino - quattroruote : #FCA e #Grimaldi inaugurano la nave #Grande #Torino, destinata al trasporto oltreoceano dei veicoli del gruppo… -