Basket | a guidare la Grecia al preolimpico ci sarà Rick Pitino

(Di venerdì 8 novembre 2019) Gran colpo per ladial maschile in chiave Tokyo 2020. In vista del torneoche assegnerà i pass per la manifestazione a Cinque Cerchi, gli ellenici hanno annunciato come commissario tecnico, 67enne hall of famer bicampione Ncaa con Louisville e Kentucky. A confermarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è lo statunitense al termine dell’incontro con il presidente della federazione greca, George Vassilakopoulos: “E’ fatta. Lunedì ci troveremo per definire i dettagli dell’accordo. Per me si tratta di un grande onore. Passerò l’inverno, una volta che verranno definiti i gironi del, a studiare gli avversari”. L’annuncio cisettimana prossima. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

