ATP Finals – Berrettini verso il grande evento londinese | “mesi fa non ci speravo neppure

Fonte : sportfair

(Di venerdì 8 novembre 2019)pronto per lo spettacolo delle ATP: le sensazioni dell’azzurro alla vigilia dell’esordio con Djokovic Manca sempre meno per lo spettacolo delle ATP: a Londra scenderà in campo anche l’italiano Matteo, numero 8 del ranking mondiale, che esordirà domenica 10, alle 15.00, contro Djokovic. Un’emozione incredibile per il 23enne romano: “non mi aspettavo di arrivare fin qui all’inizio della stagione, per la verità non ci, fino pochi mesi fa. Dopo gli US Open è cambiato tutto. Sono un ragazzo che cerca sempre di migliorare, come persona e come giocatore. Non mi aspettavo di essere qui all’inizio della mia carriera, ma ora sono felice“, ha dichiaratoalla vigilia dell’appuntamento.L'articolo ATPil: ...

WeAreTennisITA : Ha 18 anni, si chiama Jannik ed è già la star delle Next Gen Atp Finals 2019. Con quella bella faccia pulita e quel… - acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - Corriere : Matteo Berrettini nella storia: un italiano si qualifica per le Atp Finals 41 anni dopo Barazzutti -