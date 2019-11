Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Due ritratti di Benito Mussolini sono comparsi sulladi un palazzetto storico in centro adi Piave, piccolo Comune del Trevigiano, ai confini con la provincia di Venezia. Si tratta di effigi in realtà già esistenti, ma che ora sono state evidenziate da un restauro. E così l’immagine delha scatenato la polemica. Il palazzo è di proprietà della famiglia Berto e da un paio di settimane sono stati conclusi i lavori di ripristino del tetto che era stato danneggiato da una tromba d’aria in agosto. Finora laera quindi coperta da un’impalcatura. Nell’occasione dei lavori i due ritratti delsono stati ripassati ed ora appaiono in tutta evidenza. “Sono immagini che ci riportano indietro a tempi oscuri – dichiara il segretario trevigiano del Pd Giovanni Zorzi – Sono un’offesa ai valori della nostra storia in una terra ...

TutteLeNotizie : Treviso, l’immagine del Duce su una facciata in una piazza di Zenson. Il sindaco… - FondacoItalia : RT @coopalleanza: Con il @TouringClub per il restauro dei capolavori del paese da salvare grazie a #Operatua. Il racconto della prossima ta… - GiovannaZabotti : RT @coopalleanza: Con il @TouringClub per il restauro dei capolavori del paese da salvare grazie a #Operatua. Il racconto della prossima ta… -