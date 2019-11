Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI IN VIA DI TORREVECCHIA, CODE,, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO, DISAGI ORA TRA LA TIBURTINA E LA VIA SALARIAINTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. DISAGI NELLA ZONA SUD: SULL’ARDEATINANELLA ZONA DI CECCHIGNOLA;E UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE APPENA USCITI DAL VIALE MARCONI; PONTINA CON CODE VERSO L’EUR ANCHE COME CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI PERINTENSO TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ANDROID E IOS. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : ??? #FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa traffico regolare i treni hanno registrato fino a 40 minuti di ritar… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Grotta di Gregna, fra via Igino Giordani e via Collatina, #chiusura al traffico causa #lavori su gasdott… -