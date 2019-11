Rifiuti : Miccichè - 'da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma' (3) : (Adnkronos) - Ma sul perché del voto segreto e dell'imboscata in aula, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè allarga le braccia: "Io solitamente non faccio dietrologia, sono sincero, ma in questo caso viene facile farla - dice il Presidente dell'Ars - in un settore che è quello delle discariche

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (2) : (Adnkronos) – Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. è bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, in diretta, dal suo letto, con la febbre alta. “Che mi è salita a 40 dopo avere assistito a quello spettacolo ...