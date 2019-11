Moscovici: la Manovra non sarà respinta

Parlando dell'Italia, il commissario agli Affari Economicidice che "stavolta non ciné il respingimento della, né l'apertura di una procedura" per debito eccessivo. "Non abbiamo due pesi e due misure" rispetto all'anno scorso. Ma "lo scambio di lettere quest'anno si è avuto in un altro spirito, con un altro approccio. E il dibattito sul Bilancio non si può paragonare",ha spiegato. "Il patto di stabilità non è un tabù, non dico di metterlo in dubbio ma si deve pensare a un adeguamento delle regole".(Di giovedì 7 novembre 2019)