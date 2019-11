Mola di Bari | maxi sequestro di droga da parte delle fiamme gialle

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Emanuela Carucci La finanza ha bloccato una coppia di corrieri dellaprovenienti da Roma. Cinquanta chili di sostanze stupefacenti erano nascoste nel bagagliaio Oltre 50 chili di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati durante un controllo della guardia di finanza didi. Lehanno arrestato due corrieri della, un uomo e una donna della provincia di Roma. Sulla coppia pende l'accusa di detenzione diai fini di spaccio. I militari hanno fermato, per un controllo, una Audi A4 in transito sulla strada statale 16 adriatica a velocità sostenuta. I due occupanti sono apparsi subito in evidente stato di tensione. I finanzieri, insospettiti, hanno così deciso di effettuare una perquisizione del mezzo. Nell'automobile, infatti, è stata trovata la, ben nascosta nel bagagliaio. In tutto c'erano trenta involucri, rivestiti di ...

