Lieve ischemia limitata e reversibile | le condizioni di Catherine Deneuve

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Novella Toloni Dopo il grande spavento per il malore che ha colpito l'attrice, i familiari hanno diffuso un comunicato ufficiale per rassicurare sulle suedi salute, giudicate in netto miglioramento Ledisono in netto miglioramento. Dopo lo spavento iniziale, che aveva fatto temere il peggio per la popolare attrice francese, sono arrivate notizie rassicuranti dalla famiglia. L'attrice, 76 anni, è stata ricoverata nella serata di martedì in ospedale nella capitale francese. Secondo la famiglia il problema è stato causato da un eccesso di lavoro. La, infatti, da ottobre è impegnata sul set del film di Emmanuelle Bercot, "De son vivant". Dopo ore di angoscia e ipotesi sulla causa del malore che aveva colpito l'attrice, la famiglia della, attraverso il suo agente, ha rassicurato stampa e fan. "Si è trattato di una...

TutteLeNotizie : Catherine Deneuve ha avuto una “lieve ischemia”: ecco come sta l’attrice ricoverata a Parigi - Noovyis : (Catherine Deneuve ha avuto una “lieve ischemia”: ecco come sta l’attrice ricoverata a Parigi) Playhitmusic - - infoitcultura : Deneuve colta da lieve ischemia, «è reversibile» -